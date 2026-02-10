गोरखपुर में 15 साल के भतीजे के साथ भागी 35 साल की चाची, शादी की प्लानिंग में पकड़े गए

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 9वीं कक्षा का 15 वर्षीय छात्र अपनी 35 वर्षीय सगी चाची के साथ घर छोड़कर फरार हो गया। दोनों करीब 10 दिनों तक लापता रहे और शादी की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें समय रहते ट्रेस कर लिया। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग हैरान हैं कि कैसे एक नाबालिग और उसकी चाची के बीच ऐसा रिश्ता पनप गया।

घर में रहते-रहते बढ़ी नजदीकियां

जानकारी के मुताबिक, छात्र अपने माता-पिता, चाचा-चाची और अन्य परिजनों के साथ एक ही घर में रहता था। चाचा अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, जिससे घर में चाची और भतीजे का साथ ज्यादा रहने लगा। इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। परिवार के करीबी रिश्ते की वजह से किसी को शक नहीं हुआ और दोनों सामान्य रूप से एक-दूसरे से बात करते रहे।

26 जनवरी को अचानक हुए गायब

26 जनवरी 2026 को छात्र और उसकी चाची अचानक घर से लापता हो गए। परिजनों ने पहले अपने स्तर से काफी खोजबीन की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो पीपीगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी इनपुट के जरिए दोनों की तलाश तेज कर दी।

शादी की तैयारी में थे दोनों

सोमवार को दूसरे थाना क्षेत्र की पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान नाबालिग छात्र ने बताया कि वे दोनों शादी करने की योजना बना रहे थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों को पीपीगंज थाने भेज दिया। थाने में परिजन पहुंचे, जहां करीब एक घंटे तक पंचायत चली। परिवार ने किसी तरह की कानूनी कार्रवाई न करने का फैसला किया और दोनों को अपने साथ घर ले गया।

समझाइश के बाद पीछे हटे दोनों

परिजनों ने बातचीत और समझाइश के जरिए छात्र और महिला को इस फैसले से पीछे हटने के लिए राजी किया। चाचा ने भी भतीजे के साथ रहने की बात कही थी, लेकिन परिवार की सामूहिक सलाह के बाद मामला शांत हो गया। पुलिस ने इसे संवेदनशील पारिवारिक मामला मानते हुए आगे कोई कार्रवाई नहीं की।

इलाके में चर्चा का विषय बना मामला

यह घटना गोरखपुर में रिश्तों की मर्यादा और सामाजिक ढांचे को लेकर गहरी बहस छेड़ रही है। लोग यह समझने में असमर्थ हैं कि कैसे एक नाबालिग छात्र और उसकी चाची के बीच इतना गहरा संबंध बन गया कि वे घर छोड़ने तक को तैयार हो गए।