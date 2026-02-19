Main Menu

  UP ATS के हाथ लगी बड़ी सफलता, 31 वर्षों से फरार आतंकी को पंजाब से किया गिरफ्तार

Edited By Ramkesh,Updated: 19 Feb, 2026 08:31 PM

प्रतिबंधित खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) से जुड़े एक आतंकवादी को उत्तर प्रदेश आतंकवाद-रोधी दस्ता (एटीएस) और नोएडा पुलिस की संयुक्त टीम ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। वह 1995 में जमानत मिलने के बाद से फरार था।

लखनऊ: प्रतिबंधित खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) से जुड़े एक आतंकवादी को उत्तर प्रदेश आतंकवाद-रोधी दस्ता (एटीएस) और नोएडा पुलिस की संयुक्त टीम ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। वह 1995 में जमानत मिलने के बाद से फरार था।

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान सुखविंदर सिंह ढिल्लों उर्फ ​​दयाल सिंह उर्फ ​​राकेश शर्मा छिंदा के तौर पर हुई है, जो मूल रूप से पंजाब के कपूरथला का रहने वाला है। उसे 18 फरवरी को मोहाली जिले से पकड़ा गया, जहां वह छिपा हुआ था। अधिकारियों के अनुसार, ढिल्लों कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठन का सक्रिय सदस्य था और गौतमबुद्ध नगर के सेक्टर-20 पुलिस थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में वांछित था।

ढिल्लों को अप्रैल 1993 में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, तब उसके कब्जे से एके-56 राइफल और 121 कारतूस मिले थे, और बाद में दिसंबर 1993 में अदालत ने उसे जमानत दे दी थी। अधिकारियों ने बताया कि जमानत मिलने के बाद ढिल्लों कुछ मौकों पर अधिकारियों के सामने पेश हुआ, लेकिन 16 अगस्त 1995 से वह फरार हो गया। 

