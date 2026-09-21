सपा, कांग्रेस की 'बांटो और राज करो' नीति उत्तर प्रदेश में फिर लागू नहीं होने देंगे: नितिन नवीन

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर अंग्रेजों की 'बांटो और राज करो' नीति अपनाने का सोमवार को आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में इस नीति को "किसी भी हाल में" फिर से लागू...

मेरठः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर अंग्रेजों की 'बांटो और राज करो' नीति अपनाने का सोमवार को आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में इस नीति को "किसी भी हाल में" फिर से लागू नहीं होने देगी। नवीन ने मेरठ में भाजपा के पश्चिम क्षेत्र के शक्ति केंद्र संयोजकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को 'झूठ की गूंज' करार दिया और कहा कि झूठ का जीवन लंबा नहीं होता।

नवीन ने आरोप लगाया कि सपा के नेता उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में घूमकर राज्य को फिर से बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी 'बांटो और राज करो' की नीति को पहले कांग्रेस ने अपनाया और बाद में समाजवादी भी इस पर अमल करने लगे। हम सब लोग आज यहां संकल्प लेने आए हैं कि हम कांग्रेस और सपा की इस नीति को किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश में फिर से लागू नहीं होने देंगे।" नवीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों की ओर से जो खेल खेलने का प्रयास किया जा रहा है, उसे खत्म करना है और राज्य में विकास के रथ को रुकने नहीं देना है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और सपा अपने परिवार के बाहर कभी निकल ही नहीं पाईं, मगर आज वे पिछड़ों और दलितों की बात करती हैं। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा, "कुछ लोग तो नल की टोटी भी चुरा लेते थे और आज वे कहते हैं कि हम इस राज्य में सरकार बनाएंगे, युवाओं का भविष्य संवारेंगे। जिन्होंने केवल अपने परिवार का भविष्य देखा है, उन्हें उत्तर प्रदेश के भविष्य की चिंता कभी नहीं हो सकती।" माना जा रहा है कि नवीन का इशारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ था, जिनका नाम पूर्व में 'टोटी' से जुड़े प्रकरण में उछला था। नवीन ने कांग्रेस पर संविधान निर्माता डॉ. बीआर आंबेडकर और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन महान विभूतियों को किसी ने सम्मान दिया है, तो वह भाजपा ही है।

नवीन ने कहा कि कांग्रेस नेता और कुछ अन्य लोग युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैं राहुल गांधी से पूछता हूं कि क्या आपने कभी अमेठी के युवाओं से संवाद करके उनका दर्द सुना? क्या उनके रोजगार के लिए कुछ किया? यह काम भी अगर किसी ने किया है, तो वह भाजपा ही है।" भाजपा अध्यक्ष ने राहुल के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा, "आज राहुल गांधी पूरे देश में 'झूठ की गूंज' लेकर घूम रहे हैं, लेकिन झूठ का जीवन लंबा नहीं होता है। सच्चाई हमेशा जीतती है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सच्चाई हैं। उनके नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं, वे 'विकसित भारत' के सपने को सरकार करेंगी।"

नवीन ने योगी आदित्यनाथ के शासन में उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने का दावा करते हुए राज्य में 2027 में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, "बीच के कालखंड में उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकारों का दौर रहा, जो केवल अपने लिए सोचती थीं। उस समय हर जिले में माफिया तंत्र चलता था, जो लोगों के लिए भय का वातावरण बना देता था। मगर अब योगी आदित्यनाथ के राज में किसी थाने में इतनी हिम्मत नहीं कि किसी अपराधी को संरक्षण दे पाए।"

नवीन ने कहा, "पूर्व में कावड़ यात्रा और रामनवमी से जुड़े आयोजन रोकने के प्रयास किए जाते थे, लेकिन जिन लोगों ने भी ऐसा किया था, जनता ने उन्हें सजा दी। इसलिए हम सब आपसे अपील करने आए हैं कि अपने शक्ति केंद्र को इतना मजबूत कीजिए कि अपराधियों को फिर से उठने का मौका नहीं मिले।"

