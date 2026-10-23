श्रमिकों की बल्ले-बल्ले: 1 अक्टूबर से लागू हुआ नया महंगाई भत्ता, जानें अब कितनी मिलेगी सैलरी

जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक के औसत सूचकांक 400 अंकों तक को निष्प्रभावी करते हुए मजदूरी दरें जारी की गई थीं। इसके बाद नियमानुसार प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाती है।

गौतमबुद्धनगर: उत्तर प्रदेश में जनपद गौतमबुद्धनगर में विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की नई दरें निर्धारित कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश शासन के श्रम अनुभाग-2 द्वारा जारी दरों के अनुसार, एक अक्टूबर से 31 मार्च 2027 तक श्रेणीवार निर्धारित परिवर्तनीय महंगाई भत्ता श्रमिकों को देय होगा। नई दरों के लागू होने से अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों की कुल मासिक मजदूरी में महंगाई भत्ते की निर्धारित राशि शामिल होगी।



श्रम विभाग ने इन दरों की गणना निर्धारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की है। गौतमबुद्धनगर अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि, प्रदेश में औद्योगिक शांति बनाए रखने और औद्योगिक उत्पादन को सुचारू रूप से संचालित रखने के उद्देश्य से न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-3(ख) के अंतर्गत अंतरिम राहत के रूप में 74 अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरें तय की गई हैं। उन्होंने बताया कि न्यूनतम मजदूरी की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष 2001=100 के अनुसार निर्धारित की जाती हैं।



गौतमबुद्धनगर में श्रेणीवार परिवर्तनीय महंगाई भत्ता तय

जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक के औसत सूचकांक 400 अंकों तक को निष्प्रभावी करते हुए मजदूरी दरें जारी की गई थीं। इसके बाद नियमानुसार प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाती है। अप्रैल में पिछले वर्ष जुलाई से दिसंबर तथा अक्टूबर में संबंधित वर्ष जनवरी से जून तक के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना की जाती है। श्रम विभाग की ओर से जारी विवरण में जनवरी 2026 से जून 2026 तक अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 431 अंक रहा। इसी आधार पर एक अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए गौतमबुद्धनगर में श्रेणीवार परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया है। अकुशल श्रमिकों की मूल मजदूरी 12,885 रुपए प्रतिमाह तय है। इसमें 998.59 रुपए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद कुल मासिक मजदूरी 13,883.59 रुपए होगी। इस श्रेणी में दैनिक मजदूरी 533.98 रुपए निर्धारित की गई है।



31 मार्च 2027 तक मिलेगा लाभ

अर्द्धकुशल श्रमिकों की मूल मजदूरी 14,173 रुपए प्रतिमाह निर्धारित है। इसमें 1,098.41 रुपए महंगाई भत्ता शामिल करने के बाद कुल मासिक मजदूरी 15,271.41 रुपये होगी। इस श्रेणी की दैनिक मजदूरी 587.36 रुपये तय की गई है। इसी प्रकार कुशल श्रमिकों की मूल मजदूरी 15,876 रुपये प्रतिमाह है। इसमें 1,230.39 रुपये परिवर्तनीय महंगाई भत्ता जोड़ने पर कुल मासिक मजदूरी 17,106.39 रुपये होगी। कुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 657.94 रुपये निर्धारित की गई है। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरें छह माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत संबंधित श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप भुगतान किया जाना है। नई दरों का उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण करना और औद्योगिक क्षेत्र में श्रम संबंधों को सुचारू बनाए रखना है।