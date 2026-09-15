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'गिनती में हुई धांधली, फिर भी जीते 19 पार्षद'... राजस्थान नतीजों पर भड़कीं मायावती

Edited By Anil Kapoor,Updated: 15 Sep, 2026 11:30 AM

mayawati expressed satisfaction over the results of rajasthan civic elections

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान में हुए निकाय चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए पाटर्टी के प्रदर्शन पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि बसपा ने इस बार 19 सीटों पर अपने पार्षद जिताकर भेजे हैं और कई उम्मीदवार बेहद कम...

Lucknow News: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान में हुए निकाय चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए पाटर्टी के प्रदर्शन पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि बसपा ने इस बार 19 सीटों पर अपने पार्षद जिताकर भेजे हैं और कई उम्मीदवार बेहद कम मतों के अंतर से चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी की गड़बड़ी के कारण दोबारा हुई मतगणना में कई उम्मीदवारों को कुछ-कुछ वोटों के अंतर से हरा दिया गया।

मिली जानकारी के मुताबिक, मायावती ने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो पार्टी का परिणाम और बेहतर हो सकता था। उन्होंने चुनाव में मेहनत करने वाले बसपा के सभी छोटे-बड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान से पहले पंजाब समेत देश के कुछ अन्य राज्यों में भी स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं, जहां बसपा का प्रदर्शन पहले से बेहतर रहा है। मायावती ने वहां पार्टी के अच्छे परिणाम के लिए संबंधित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी।

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बसपा प्रमुख ने उम्मीद जताई कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में राजस्थान सहित देशभर में पार्टी के ये कार्यकर्ता और समर्थक बेहतर परिणाम दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी आगे भी अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए लगातार काम करती रहेगी।

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