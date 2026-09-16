Kanpur में पागल घोड़े का तांडव: 6 लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर काटा, भड़की भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

कानपुर जिले में आवारा कुत्तों और सांडों का खौफ तो पहले से ही था, लेकिन अब सड़क पर घूम रहे एक बेकाबू घोड़े ने लोगों की नींद उड़ा दी है। शहर में एक घोड़े ने अचानक राहगीरों पर हमला कर आधा दर्जन लोगों को बुरी तरह काट लिया। हमले में घायल 3 लोगों को...

Kanpur News: कानपुर जिले में आवारा कुत्तों और सांडों का खौफ तो पहले से ही था, लेकिन अब सड़क पर घूम रहे एक बेकाबू घोड़े ने लोगों की नींद उड़ा दी है। शहर में एक घोड़े ने अचानक राहगीरों पर हमला कर आधा दर्जन लोगों को बुरी तरह काट लिया। हमले में घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें एक महिला की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद भड़के लोगों ने पुलिस कस्टडी में बंद घोड़े को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया।

मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ितों में शामिल अफसाना नाम की महिला शनिवार को अपने पति मोहम्मद के लिए खाना लेकर जा रही थीं। इसी दौरान सड़क पर घूम रहे इस घोड़े ने अचानक उन पर हमला कर दिया और बुरी तरह से काट लिया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया। अफसाना के अलावा 2 अन्य घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। आमतौर पर घोड़े के पीछे से गुजरने पर लात मारने का डर रहता है, लेकिन कानपुर की यह घटना अजीब थी क्योंकि घोड़ा लोगों को सीधे दौड़ा-दौड़ाकर दांतों से काट रहा था।

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बताया जा रहा है कि लगातार हो रहे हमलों से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने सोमवार रात पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घोड़े को पकड़वाया और सुरक्षित रखने के लिए पास के एक प्लांट में बंद करा दिया। हालांकि, जख्मी लोगों के गुस्से के आगे पुलिस का यह इंतजाम भी नाकाफी साबित हुआ। नाराज भीड़ जबरन उस प्लांट में घुस गई और बेकाबू घोड़े को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में अफरा-तफरी मच गई। एसीपी आशुतोष सिंह ने बताया कि नगर निगम की टीम के जरिए घोड़े के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सटीक वजह साफ हो सकेगी। फिलहाल पुलिस दो अहम बिंदुओं पर जांच कर रही है—पहला यह कि घोड़ा अचानक इतना आक्रामक क्यों हुआ और दूसरा इसका असली मालिक कौन है, क्योंकि अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है। वहीं, भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेकर घोड़े की हत्या करने के मामले की भी जांच की जा रही है।