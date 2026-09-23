मायावती ने भतीजे इशान आनंद को दी बड़ी जिम्मेदारी, बसपा का बनाया नया राष्ट्रीय संयोजक

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने बुधवार को पार्टी अध्यक्ष मायावती के छोटे भतीजे इशान आनंद को अपना नया राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया। कुछ दिन पहले ही इशान के बड़े भाई आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था। मायावती की अध्यक्षता...

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने बुधवार को पार्टी अध्यक्ष मायावती के छोटे भतीजे इशान आनंद को अपना नया राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया। कुछ दिन पहले ही इशान के बड़े भाई आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था। मायावती की अध्यक्षता में यहां पार्टी मुख्यालय में हुई बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक में इस निर्णय की घोषणा की गई।







समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे इशान आनंद

एलएलएम की पढ़ाई पूरी कर चुके इशान आनंद अपने पिता और बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार के साथ इस बैठक में मौजूद थे। इशान ने अपनी नियुक्ति के बाद अपने संबोधन में राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी सौंपने के लिए मायावती को धन्यवाद दिया और कहा कि वह पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।

इशान बोले- पार्टी कार्यकर्ताओं को कभी निराश नहीं करुगा

बसपा द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, इशान ने बीआर आंबेडकर और बसपा संस्थापक कांशीराम की विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि वह मायावती द्वारा दिखाए गए मार्ग पर काम करेंगे। इशान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि वह पार्टी की गतिविधियों को आगे ले जाएंगे और उन्हें निराश नहीं करेंगे। इससे पूर्व, तीन सितंबर को मायावती ने आकाश आनंद को मुख्य राष्ट्रीय संयोजक के पद से यह कहते हुए हटा दिया था कि आकाश आनंद को अधिक परिपक्वता की जरूरत है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां देना उचित नहीं होगा। मायावती ने यह भी कहा था कि आकाश पर उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ का प्रभाव है।

आकाश आनंद को मायावती पार्टी से कर चुकी हैं मुक्त

बसपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मायावती द्वारा पार्टी से बाहर कर दिया गया था। इसके एक सप्ताह बाद उन्होंने कहा कि आकाश को पार्टी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में अफवाहें फैलाने का अपने भतीजे पर आरोप भी लगाया था।



भतीजी दीपिका पार्टी की जिम्मेदारियों से किया दूर

उन्होंने कहा था कि वह पूरी तरह फिट हैं। इशान और आकाश, पार्टी प्रमुख मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं, जबकि दीपिका आनंद उनकी बहन हैं। उल्लेखनीय है कि मायावती ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि ना तो आकाश और ना ही इशान को पार्टी में कोई पद दिया जाएगा। लेकिन बाद में उन्होंने घोषणा की थी कि इशान को एक सम्मानजनक पद दिया जाएगा, जबकि आकाश और दीपिका पार्टी की जिम्मेदारियों से दूर रहेंगे।