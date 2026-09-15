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'PRD जवानों का मानदेय बढ़ेगा, किसानों को सस्ता लोन'... Yogi कैबिनेट बैठक में 18 बड़े फैसलों पर लगेगी मुहर

Edited By Anil Kapoor,Updated: 15 Sep, 2026 08:39 AM

crucial meeting of yogi cabinet today 18 proposals likely to get green light

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राज्य के विकास और जनता से जुड़े कुल 18 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। कैबिनेट में किसान, राशन कोटेदार,...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राज्य के विकास और जनता से जुड़े कुल 18 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। कैबिनेट में किसान, राशन कोटेदार, खिलौना कारोबारी और प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के लिए कई बड़े और राहत देने वाले फैसलों पर विचार किया जाएगा।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बैठक में PRD के करीब 40 हजार जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके अलावा जवानों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने की योजना पर भी अंतिम फैसला हो सकता है। मंजूरी मिलते ही जवानों को सीधे आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का फायदा मिलेगा। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों के लिए खास योजना लाने की तैयारी में है। इसके तहत किसानों को महज 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 6 लाख रुपए तक का दीर्घकालिक (लॉन्ग टर्म) लोन देने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

कोटेदारों के मार्जिन में इजाफा और नई खिलौना नीति
- कोटेदारों को राहत: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़े राशन कोटेदारों का कमीशन/मार्जिन 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का प्रस्ताव है।
- खिलौना प्रोत्साहन नीति: राज्य में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नई खिलौना प्रोत्साहन नीति को हरी झंडी मिल सकती है। इससे खिलौना उद्योग में नए निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

बताया जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से भी यह बैठक बेहद अहम है। अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का रीजनल हब बनाने के लिए 65 एकड़ जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। आज की इस बैठक में इन तमाम जनहित से जुड़े फैसलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट क्या अंतिम मुहर लगाती है, इस पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है।

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