इंसानियत शर्मसार: भीषण ठंड में थैले में मिला नवजात शिशु, सिसक-सिसक कर रो रहा था मासूम

बरेली: यूपी के बरेली से एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर बारादरी थानाक्षेत्र में बंद थैले में कपड़े में लिपटा हुआ एक नवजात शिशु पाया गया, ये बच्चा कई घंटों तक कड़कड़ाती हुई ठंड में पेड़ के नीचे ही पड़ा रहा। बच्चा मिलने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पीपल के पेड़ के नीचे बंद थैले में रखा था नवजात

जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला बारादरी थानाक्षेत्र में रोहेलखंड चौकी के निकट का है। यहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बंद थैले में नवजात शिशु कपड़े में लिपटा हुआ मिला, जिसके बाद उसे जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि शनिवार को रात लगभग आठ बजे पुलिस टीम को गश्त के दौरान बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। टीम ने बच्चे को थैले से निकाल कर तत्काल परमेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया। तत्पश्चात ‘चाइल्ड हेल्पलाइन 1098' को सूचना दी गई। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम अस्पताल पहुंची तथा बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी ली।

चाइल्ड लाइन सौंप दिया बच्चा

थाना प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडे ने बताया कि रविवार को बच्चे को थाने के माध्यम से ‘चाइल्ड लाइन' को सौंप दिया गया, जिसके बाद बच्चे को जिला महिला अस्पताल के एसएनसीयू में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि मामले के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।