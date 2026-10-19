SIR के बाद भी वोटर लिस्ट पर अखिलेश ने उठाए सवाल, बोले- अब भी शामिल हैं फर्जी मतदाताओं के नाम

: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्याक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सवाल उठाते हुए सोमवार को कहा कि इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद भी मतदाता सूची में गड़बड़ी है और उसमें फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल हैं।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्याक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सवाल उठाते हुए सोमवार को कहा कि इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद भी मतदाता सूची में गड़बड़ी है और उसमें फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल हैं।



सपा मुख्याेलय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, अखिलेश ने कहा, "एसआईआर के बाद भी मतदाता सूची में गड़बड़ी है और उसमें फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल हैं। कई जगहों पर एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदाता के रूप में पंजीकृत है।" बयान में अखिलाश ने दावा किया कि "निर्वाचन आयोग ने भी इन गड़बिड़यों को स्वीकार किया है, हालांकि वह इन्हें छोटी-मोटी गलती बता रहा है।" उन्होंने कहा, "यह छोटी-मोटी नहीं, बल्कि बहुत मोटी गड़बड़ी है।" अखिलेश ने सोमवार को लखनऊ के गोमती नगर में पूर्व मंत्री विद्या चौधरी के आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना।



उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "पूरा देश जानता है कि जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हारने लगती है, तो वह बेईमानी और चोरी पर उतर आती है।" अखिलेश ने आरोप लगाया, "भाजपा निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से बेईमानी करती है। निर्वाचन आयोग भाजपा के इशारे पर काम करता है।" उन्होंने कहा, "अगर विपक्षी दल और आम जनता निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं, तो भाजपा को क्यों दर्द होता है? भाजपा बचाव के लिए क्यों सामने आती है?



अखिलेश ने "मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनावों में वोटों की लूट" को लेकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने दावा किया कि सपा ने मतदाता सूची में गड़बड़ी और उपचुनाव में "वोटों की चोरी" को लेकर निर्वाचन आयोग से सबूतों के साथ शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे भाजपा के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए।