'अच्छी शुरुआत, अब हजारों हलफनामों पर भी हो कार्रवाई', अखिलेश यादव की चुनाव आयोग से मांग

समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से आग्रह किया कि वह उनकी पार्टी द्वारा जुटाई गई उन हजारों हलफनामों की जांच करे, जो कथित चुनावी गड़बड़ियों और अनियमितताओं से जुड़े हैं। 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट...

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से आग्रह किया कि वह उनकी पार्टी द्वारा जुटाई गई उन हजारों हलफनामों की जांच करे, जो कथित चुनावी गड़बड़ियों और अनियमितताओं से जुड़े हैं। 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने हाल की घटनाओं को "अच्छी शुरुआत" बताया और चुनाव आयोग से पार्टी द्वारा जुटाए गए सबूतों पर कार्रवाई करने की अपील की।



भ्रष्ट अधिकारी मिलकर मतदाताओं को वोट डालने से रोकने का प्रयास किया

यादव ने कहा, "यह एक अच्छी शुरुआत है अब शायद चुनाव आयोग भी उन हजारों हलफनामों पर संज्ञान लेगा, जिन्हें हमने चुनावी गड़बड़ियों और घोटालों के संबंध में इकट्ठा किया है। समाजवादी पार्टी ने लगातार चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने हाल के चुनावों में मतदाताओं को रोकने, प्रशासनिक पक्षपात और मतदान के दौरान अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। पार्टी नेतृत्व का दावा है कि उन्होंने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभावित मतदाताओं और पोलिंग एजेंटों से हस्ताक्षरित हलफनामे लेकर इन कथित अनियमितताओं का दस्तावेजीकरण किया है। इससे पहले, 23 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर MLC (स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र) चुनावों में चुनावी गड़बड़ियां करने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन और भ्रष्ट अधिकारी मिलकर मतदाताओं को वोट डालने से रोकने का काम कर रहे हैं।



अनियमितताओं के बावजूद सत्ताधारी पार्टी चुनाव हार जाएगी

समाजवादी पार्टी प्रमुख ने दावा किया कि इन कथित अनियमितताओं के बावजूद सत्ताधारी पार्टी चुनाव हार जाएगी। यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक मतदाता मौजूदा सरकार से नाराज थे और उन्होंने बड़ी संख्या में भाजपा के खिलाफ वोट दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आगरा, फतेहपुर, इटावा, औरैया, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और नोएडा सहित कई जिलों में अपनी हार को भांपते हुए, सत्ताधारी पार्टी ने धांधली का सहारा लिया। यादव ने पत्रकारों से कहा, "आगरा, फतेहपुर, इटावा, औरैया, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद व नोएडा सहित कई अन्य जिलों में अपनी हार को देखते हुए, उन्होंने धांधली की। वे जानते हैं कि जनता उनके 'वोट की चोरी' को समझ गई है, इसलिए प्रशासन और भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलीभगत करके लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश की।" उन्होंने आगे कहा, "लेकिन इन सबके बावजूद, भारतीय जनता पार्टी हारेगी।



भारत की भाईचारे की भावना, भारत की संस्कृति और हमारी 'हिंदुस्तानियत'

इलाहाबाद-झांसी डिवीजन स्नातक सीट और गोरखपुर-फैजाबाद डिवीजन शिक्षक सीट सहित विधान परिषद की महत्वपूर्ण सीटों के लिए मतदान शुक्रवार को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुआ। वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर कि विपक्ष घुसपैठियों के वोटिंग अधिकारों को बचाने की कोशिश कर रहा है, यादव ने कहा कि लोगों को घुसपैठिया बताकर बांटने की कोशिशों के बावजूद, भारत की भाईचारे की भावना, संस्कृति और 'हिंदुस्तानियत' कायम रहेगी। उन्होंने कहा, "देखिए, इस देश में - भारत की भाईचारे की भावना, भारत की संस्कृति और हमारी 'हिंदुस्तानियत' (भारतीय होने का सार) में - भले ही कई 'घुसपैठिए' हों, फिर भी हमारी 'हिंदुस्तानियत' बनी रहेगी। हमारी 'हिंदुस्तानियत' आपसी सम्मान, एक साथ आगे बढ़ने और एक-दूसरे के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करने पर टिकी है। कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता - यहां तक कि वे लोग भी नहीं, जो दूसरों को 'घुसपैठिया' कहते फिरते हैं। सपा प्रमुख ने आगे कहा, "सच तो यह है कि वे खुद ही घुसपैठिए हैं। जो लोग लगातार 'घुसपैठियों' की बात करते हैं, असल में वे खुद ही घुसपैठिए हैं।