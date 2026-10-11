अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा- जिस सरकार को जाने का डर होता है वो अन्याय करते हैं

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, "जो छात्र नौजवान गिरफ़्तार हुए हैं उन्हें सरकार रिहा करे। जिस सरकार को जाने का डर होता है वो अन्याय करते हैं। कौन नहीं जानता की चुनाव आयोग भाजपा के लिए...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, "जो छात्र नौजवान गिरफ़्तार हुए हैं उन्हें सरकार रिहा करे। जिस सरकार को जाने का डर होता है वो अन्याय करते हैं। कौन नहीं जानता की चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है...चुनाव आयोग का काम है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बनें। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ऐसा काम किया जा रहा है कि हम वोट न बनवा पाएं और वोट डाल न पाएं।



उन्होंने कहा कि आखिरकार आंदोलन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ है और जहां चुनाव आयोग पर उंगली उठी है, केवल कॉजपा की तरफ से उंगली नहीं उठी है बल्कि देश के जितने भी राजनीतिक दल है उन्होंने भी समय समय पर सवाल खड़े किये हैं।'' अखिलेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी क्यों खड़ी है, जबकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उसका काम ही राष्ट्रहित में निर्णय करना है। उन्होंने कहा कि आंदोलन यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ हो रहा है तो भाजपा आगे आ रही है, इसका मतलब साफ है कि 'चोर की दाढ़ी मे तिनका'। अखिलेश यादव ने कहा कि इस षड्यंत्र के खिलाफ देश के युवा तो हैं ही लेकिन देश के सभी राजनीतिक दल भी एक हैं। वे चाहते हैं चुनाव आयोग निष्पक्ष हो और मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देना चाहिए

