आजम खान से जेल में मिले अखिलेश, राजभर बोले- ‘ये मुलाकात नहीं, चुनावी हथकंडा’

रामपुर जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एंव पूर्व मंत्री आजम खान से अखिलेश यादव ने मुलाकात की इसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में में मंत्री एंव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा - SBSP) के राष्ट्रीय...

लखनऊ: रामपुर जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एंव पूर्व मंत्री आजम खान से अखिलेश यादव ने मुलाकात की इसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में में मंत्री एंव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा - SBSP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा वहां जाने का उद्देश्य केवल चुनावी जुमला पैदा करना है। आज़म खान के सहारे उनकी केवल मुस्लिम वोट हासिल करने की तैयारी है। अब मुस्लिम समाज के लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव मुस्लिम मुख्यमंत्री घोषित करें। तब उन्हें वोट मिलेंगे। आज़म खान को जेल अखिलेश यादव ने भिजवाया था।



आजम खान का फायदा उठाना चाहते हैं अखिलेश

बीजेपी नेता नरेंद्र कश्यप ने भी आरोप लगाया कि यादव चुनाव रणनीति पर चर्चा करने के लिए खान से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने सपा प्रमुख पर राजनीतिक अवसरवाद का आरोप भी लगाया। "अखिलेश यादव ऐसे व्यक्ति के साथ क्या रणनीति बना सकते हैं जो इस समय जेल में है और जिस पर भ्रष्टाचार और दस्तावेजों में हेराफेरी सहित लगभग 100 आपराधिक मामले चल रहे हैं? वास्तव में उनकी मदद या समर्थन करने के बजाय, अखिलेश यादव केवल आजम खान का फायदा उठाना चाहते हैं, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वे एक मुसलमान हैं।" उन्होंने से कहा, "हमारे राजनीतिक परिदृश्य में इस तरह के राजनीतिक अवसरवाद के लिए कोई जगह नहीं है।



रामपुर जेल में बंद हैं आजम खान

आप को बता दें कि रामपुर सदर से 10 बार विधायक रहे और पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान, समाजवादी पार्टी (SP) के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में से एक रहे हैं। जालसाजी के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, वे पिछले साल नवंबर से रामपुर जिला जेल में बंद हैं। 13 अक्टूबर को, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में रामपुर जेल में खान से पूछताछ की। यह जांच निजी ठेकेदारों के जरिए सरकारी अनुबंध के फंड को कथित तौर पर दूसरी जगह लगाने और फिर उसका इस्तेमाल ट्रस्ट तथा यूनिवर्सिटी से जुड़ी संपत्तियां बनाने में किए जाने से संबंधित है।