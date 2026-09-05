सपा के PDA फॉर्मूले पर BJP का हमला, विनोद तावड़े बोले- ‘पराया, धन, अपना’

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले का जिक्र करते हुए कहा कि ''सपा के पीडीए का मतलब है पराया, धन, अपना।'' भाजपा का उत्तर प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार यहां पहुंचे तावड़े ने...

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले का जिक्र करते हुए कहा कि ''सपा के पीडीए का मतलब है पराया, धन, अपना।'' भाजपा का उत्तर प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार यहां पहुंचे तावड़े ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही। तावड़े ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की तीसरी बार लगातार जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कार्यकर्ता आने वाला विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे।



तावड़े ने कहा, ''उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद फिर से अगले पांच साल यहां की जनता की सेवा के लिए अपने आपको समर्पित करेंगे, इसके लिए हम सब वचनबद्ध हैं।'' उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले का जिक्र करते हुए कहा, ''सपा का पीडीए फॉर्मूला राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नाकाम करेगा। सपा के पीडीए का मतलब है पराया, धन, अपना। यह राजग कतई नहीं करने देगा।'' तावड़े और सह प्रभारी जगदीश पटेल शनिवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष और केन्‍द्रीय वित्त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह समेत कई प्रमुख नेताओं ने उनका स्‍वागत व अभिनंदन किया।

