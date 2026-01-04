माघ मेले में ‘मोनालिसा’ के बाद दो नई युवतियां बनीं आकर्षण का केंद्र, रील और सेल्फी की लगी होड़

प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में इस बार आस्था के साथ-साथ सोशल मीडिया का रंग भी खूब दिखाई दे रहा है। बीते दिनों ‘मोनालिसा’ नाम की युवती के वायरल होने के बाद अब मेले में दो और युवतियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। कजरारी आंखों वाली बासमती और...

प्रयागराज: प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में इस बार आस्था के साथ-साथ सोशल मीडिया का रंग भी खूब दिखाई दे रहा है। बीते दिनों ‘मोनालिसा’ नाम की युवती के वायरल होने के बाद अब मेले में दो और युवतियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। कजरारी आंखों वाली बासमती और माला बेचने आई अफसाना इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं।

कजरारी आंखों वाली बासमती बनीं रील स्टार

माघ मेले में माला बेचने आई बासमती की मासूमियत और कजरारी आंखों ने लोगों का दिल जीत लिया है। आलम यह है कि श्रद्धालु और पर्यटक माला खरीदने से ज्यादा उनके साथ रील और वीडियो बनाने में रुचि दिखा रहे हैं। बासमती प्रयागराज के माघ मेले में रोज़गार के लिए आई थीं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे इस तरह लोगों की नजरों में आ जाएंगी।

अफसाना बोलीं- माला कम, फोटो ज्यादा बिक रही

वहीं दूसरी ओर अफसाना भी लोगों की भीड़ से हैरान हैं। अफसाना का कहना है कि लोग उनके पास माला खरीदने कम और सेल्फी लेने ज्यादा आ रहे हैं।

उन्होंने दुख जताते हुए कहा, “मेरी माला नहीं बिक रही, लोग बस वीडियो और फोटो बनाकर चले जाते हैं।”

मोनालिसा के बाद नया ट्रेंड

इससे पहले माघ मेले में आई मोनालिसा सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जिन्हें ‘इलाहाबाद की मोनालिसा’ तक कहा गया। उनकी लोकप्रियता ने माघ मेले को सोशल मीडिया ट्रेंड से जोड़ दिया। अब बासमती और अफसाना के वायरल होने से यह साफ हो गया है कि माघ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की नई पहचान भी बनता जा रहा है।

मेले में आस्था के साथ आकर्षण का संगम

श्रद्धालुओं का कहना है कि माघ मेले में साधु-संत, कल्पवासी और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच ऐसे चेहरे मेले को अलग पहचान दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे रोज़गार में बाधा भी मान रहे हैं।

