INDIA गठबंधन की रैली में धर्मेंद्र यादव का तीखा हमला, केंद्र और UP सरकार पर साधा निशाना

समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद धर्मेंद्र यादव ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक "ऐतिहासिक बदलाव" हो रहा है और "तानाशाहों की तरह बर्ताव" करने वालों के सामने जनता की इच्छा ही...

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद धर्मेंद्र यादव ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक "ऐतिहासिक बदलाव" हो रहा है और "तानाशाहों की तरह बर्ताव" करने वालों के सामने जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होगी। राष्ट्रीय राजधानी में 'इंडिया' गठबंधन की एक बड़ी रैली के दौरान ने कहा "एक ऐतिहासिक बदलाव आने वाला है। हर किसी को जनता की इच्छा के आगे झुकना पड़ा है तक कि तानाशाहों को भी। मौजूदा तानाशाह—मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार—को भी झुकना पड़ेगा। केंद्र और उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकारें, जो तानाशाहों की तरह बर्ताव करने पर तुली हुई हैं, उन्हें भी जनता की ताकत के आगे झुकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।



उन्होंने वरिष्ठ सपा नेता आजम खान के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई और उनकी जेल की सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए, यादव ने इसे घोर राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण बताया। यह प्रतिशोध की पराकाष्ठा है—शोषण, अन्याय और दमन का चरम रूप है।" यादव ने कहा, "जो लोग यह अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें एक दिन इसके नतीजे भुगतने ही पड़ेंगे। यादव की यह टिप्पणी तब आई जब केंद्र की सत्ताधारी सरकार की नीतियों और कार्यों के खिलाफ 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के प्रदर्शन के लिए दिल्ली में विपक्ष के वरिष्ठ नेता इकट्ठा हुए थे। इस बीच, रविवार को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वे "लोकतंत्र मं विश्वास नहीं करते" और संसद के भीतर सार्थक चर्चा से बचते हैं।



अंबेडकर नगर में, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रमुख ने विधायी सत्रों के दौरान विपक्ष के आचरण पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन के भीतर मुद्दे उठाने के बजाय बहसों को सड़कों पर ले आता है। उन्होंने कहा, "ये (विपक्ष के) लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। जब संसद का सत्र चल रहा हो, तो चर्चा और बहस सदन के भीतर होनी चाहिए, लेकिन ये लोग सदन के बाहर चर्चा और बहस करते हैं... ये लोग (सदन के भीतर की चर्चा से) भागते हैं। इससे पहले, रविवार को रामलीला मैदान में विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के 'चलो दिल्ली' मार्च में शामिल होने से पहले, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार किया।



हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनावों के नतीजों का जिक्र करते हुए - जहां भाजपा ने छह सीटें जीतीं और सपा को पांच सीटें मिलीं - यादव ने सत्ताधारी पार्टी के "डबल इंजन" नारे का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि कुछ प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना में कथित गड़बड़ियों और दोबारा गिनती के बाद, यह "डबल इंजन" अब "डबल जीरो" और "दोहरी हार" में बदल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर सीधा निशाना साधते हुए, यादव ने 'विशेष सघन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया के दौरान लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आधार पर सवाल उठाए। अखिलेश ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद माना है कि MLC चुनावों में पार्टी की हार के बाद 1.27 करोड़ (12.7 मिलियन) वोट कम हो गए हैं।



"उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद माना है कि 1.27 करोड़ (12.7 मिलियन) वोट कम हो गए हैं। और उन्हें यह बात कब याद आई? जब वे MLC चुनाव हार गए। जो लोग 'डबल इंजन' की डींगें हांकते थे, उन्हें वहीं 'डबल जीरो' मिला। और सिर्फ 'डबल जीरो' ही नहीं, बल्कि वे अपनी हार को स्वीकार भी नहीं कर पाए। उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटों की दोबारा गिनती (रीकाउंट) करवाई। तो सोचिए: 'डबल इंजन', 'डबल जीरो' और एक ही चुनाव में दोहरी हार! और इन सबके बाद, वे अचानक क्या दावा कर रहे हैं? कि 1.27 करोड़ वोट हिंदुओं के नहीं हैं।