Weather Update: यूपी में नॉन स्टॉप बारिश का अलर्ट! इन जिलों में बरसेंगे जमकर बादल, हो जाए सतर्क

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। यहां पर बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहे नए वेदर सिस्टम का असर देखने को मिलेगा और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने बारिश का सिलसिला अगले तीन चार दिनों तक जारी रहने का अनुमान जताया है।
जानें कब तक जारी रहेगा सिलसिला
बता दें कि मानसून के आने के बाद प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा। यहां पर कई इलाकों में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि वो इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। इससे लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। अभी भी कई जिलों में पानी भरा हुआ है, नदियों में उफान है। फसलों का भी भारी नुकसान हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने का पूर्वानुमान जताया है। राज्य के पूर्वी-पश्चिमी दोनों संभागों में 22 से 25 अगस्त के बीच भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।
इन जिलों में होगी बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, आज कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों और इनके आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इन में अयोध्या, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ और आसपास के इलाके शामिल है।