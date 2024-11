मिर्ज़ापुर में मतदाताओं ने मतदान का किया बहिष्कार, समझाने में जुटा प्रशासन

Edited By Ramkesh,Updated: 20 Nov, 2024 10:49 AM

उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। मिर्ज़ापुर मझवा के पड़रा हनुमान गांव से बड़ी खबर सामने आई है जहां पर नाराज मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया। गांव के लोग इस इलाके को औद्योगिक क्षेत्र से बाहर करने की मांग कर रहे है।...

मिर्ज़ापुर: उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। मिर्ज़ापुर मझवा के पड़रा हनुमान गांव से बड़ी खबर सामने आई है जहां पर नाराज मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया। गांव के लोग इस इलाके को औद्योगिक क्षेत्र से बाहर करने की मांग कर रहे है। मतदान का बहिष्कार कर रहे लोगों ने बताया कि कई बार इसे लेकर नेताओं और अधिकारियों को अवगत कराया गया उसके बावजूद भी उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई। जिससे नाराज लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। हालांकि इस दौरान शासन ने ग्रामीणों को समझाने का का भी प्रयास किया। फिलहाल एडीएम शिव प्रताप शुक्ला के आश्वासन के बाद ग्रामीण ने मतदाताओं ने मतदान शुरू कर दिया है।



ये भी पढ़ें:- UP By Election Live Update: यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी, सुबह 9 बजे तक 9.6% हुआ मतदान



UP By Election :- उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से मतदान जारी है।अम्बेडकर नगर में कटेहरी, मैनपुरी में करहल, मुजफ्फरनगर में मीरापुर, गाजियाबाद, मिर्जापुर के मझवां, कानपुर नगर में सीसामऊ, अलीगढ़ में खैर, प्रयागराज में फूलपुर और मुरादाबाद में कुंदरकी सीट के लिए वोटिंग शुरू हो गया है। इन सीटों पर कुल 90 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे है।