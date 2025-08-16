UP: मुस्लिम दोस्त गया जेल तो उसकी पत्नी पर पाया दिल, राहुल ने इस्लाम कबूल कर राबिया से रचाई शादी; अब पीछे पड़ी पुलिस

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धर्मांतरण का एक दिलचस्प मामला सामने आया है जिसमें एक शख्स अपने मुस्लिम दोस्त की पत्नी से ब्याह रचाने के लिये इस्लाम कबूल कर लिया।

घर मे नमाज़ पढ़ने का विरोध करने पर बहन और भाई को जान से मारने की धमकी

पुलिस ने शनिवार को बताया कि कैंट इलाके में राजापुर का निवासी राहुल कुशवाहा अपने दोस्त के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी राबिया के सम्पर्क में आया। वह राबिया और उसके बच्चों के साथ रहने लगा। उसने मुस्लिम धर्म को रीति रिवाज से अपना कर राबिया से शादी भी कर ली और घर मे नमाज़ भी पढ़ने लगा। इस दौरान राहुल क़ी बहन और भाई ने इसका विरोध किया तो राहुल ने उन दोनों को जान से मारने क़ी धमकी दी। इस मामले मे पुलिस ने राहुल क़ी बहन रितिका कुशवाहा क़ी तहरीर पर राहुल और राबिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। आज पुलिस ने राबिया क़ो गिरफ़्तार कर लिया जबकि राहुल कुशवाहा क़ी गिरफ़्तारी के लिए अपर पुलिस उपायुक्त अभिजीत कुमार ने टीम गठित क़ी हैं।



परिवार पर भी मुसलमान बनने का दबाव

अभिजीत कुमार ने बताया कि राहुल आपराधिक प्रवृति का हैं। उसके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज है। कुछ दिन पहले ही ये जेल से बाहर आया हैं। आरोप है कि राहुल अपने परिवार क़ो भी मुसलमान बनने का दबाव बनाता था। उसने इसी क़ो लेकर अपनी मां से भी कई बार मारपीट क़ी है।