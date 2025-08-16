UP: मुस्लिम दोस्त गया जेल तो उसकी पत्नी पर पाया दिल, राहुल ने इस्लाम कबूल कर राबिया से रचाई शादी; अब पीछे पड़ी पुलिस

Edited By Mamta Yadav,Updated: 16 Aug, 2025 09:12 PM
Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धर्मांतरण का एक दिलचस्प मामला सामने आया है जिसमें एक शख्स अपने मुस्लिम दोस्त की पत्नी से ब्याह रचाने के लिये इस्लाम कबूल कर लिया।
पुलिस ने शनिवार को बताया कि कैंट इलाके में राजापुर का निवासी राहुल कुशवाहा अपने दोस्त के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी राबिया के सम्पर्क में आया। वह राबिया और उसके बच्चों के साथ रहने लगा। उसने मुस्लिम धर्म को रीति रिवाज से अपना कर राबिया से शादी भी कर ली और घर मे नमाज़ भी पढ़ने लगा। इस दौरान राहुल क़ी बहन और भाई ने इसका विरोध किया तो राहुल ने उन दोनों को जान से मारने क़ी धमकी दी। इस मामले मे पुलिस ने राहुल क़ी बहन रितिका कुशवाहा क़ी तहरीर पर राहुल और राबिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। आज पुलिस ने राबिया क़ो गिरफ़्तार कर लिया जबकि राहुल कुशवाहा क़ी गिरफ़्तारी के लिए अपर पुलिस उपायुक्त अभिजीत कुमार ने टीम गठित क़ी हैं।
अभिजीत कुमार ने बताया कि राहुल आपराधिक प्रवृति का हैं। उसके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज है। कुछ दिन पहले ही ये जेल से बाहर आया हैं। आरोप है कि राहुल अपने परिवार क़ो भी मुसलमान बनने का दबाव बनाता था। उसने इसी क़ो लेकर अपनी मां से भी कई बार मारपीट क़ी है।