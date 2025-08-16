Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • UP: मुस्लिम दोस्त गया जेल तो उसकी पत्नी पर पाया दिल, राहुल ने इस्लाम कबूल कर राबिया से रचाई शादी; अब पीछे पड़ी पुलिस

UP: मुस्लिम दोस्त गया जेल तो उसकी पत्नी पर पाया दिल, राहुल ने इस्लाम कबूल कर राबिया से रचाई शादी; अब पीछे पड़ी पुलिस

Edited By Mamta Yadav,Updated: 16 Aug, 2025 09:12 PM

up when his muslim friend went to jail he fell in love with his wife

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धर्मांतरण का एक दिलचस्प मामला सामने आया है जिसमें एक शख्स अपने मुस्लिम दोस्त की पत्नी से ब्याह रचाने के लिये इस्लाम कबूल कर लिया।

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धर्मांतरण का एक दिलचस्प मामला सामने आया है जिसमें एक शख्स अपने मुस्लिम दोस्त की पत्नी से ब्याह रचाने के लिये इस्लाम कबूल कर लिया।
PunjabKesari
घर मे नमाज़ पढ़ने का विरोध करने पर बहन और भाई को जान से मारने की धमकी
पुलिस ने शनिवार को बताया कि कैंट इलाके में राजापुर का निवासी राहुल कुशवाहा अपने दोस्त के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी राबिया के सम्पर्क में आया। वह राबिया और उसके बच्चों के साथ रहने लगा। उसने मुस्लिम धर्म को रीति रिवाज से अपना कर राबिया से शादी भी कर ली और घर मे नमाज़ भी पढ़ने लगा। इस दौरान राहुल क़ी बहन और भाई ने इसका विरोध किया तो राहुल ने उन दोनों को जान से मारने क़ी धमकी दी। इस मामले मे पुलिस ने राहुल क़ी बहन रितिका कुशवाहा क़ी तहरीर पर राहुल और राबिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। आज पुलिस ने राबिया क़ो गिरफ़्तार कर लिया जबकि राहुल कुशवाहा क़ी गिरफ़्तारी के लिए अपर पुलिस उपायुक्त अभिजीत कुमार ने टीम गठित क़ी हैं।

परिवार पर भी मुसलमान बनने का दबाव 
अभिजीत कुमार ने बताया कि राहुल आपराधिक प्रवृति का हैं। उसके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज है। कुछ दिन पहले ही ये जेल से बाहर आया हैं। आरोप है कि राहुल अपने परिवार क़ो भी मुसलमान बनने का दबाव बनाता था। उसने इसी क़ो लेकर अपनी मां से भी कई बार मारपीट क़ी है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!