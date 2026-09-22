...तो इस वजह से शिक्षिका को स्कूल में घुसकर सिरफिरे आशिक ने मारी थी गोली, फिर दी जान

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक युवक द्वारा निजी स्कूल परिसर में एक शिक्षिका की हत्या करने और फिर खुदकुशी करने के मामले की शुरुआती जांच में वारदात के पीछे हमलावर का शिक्षिका पर शादी के लिए दबाव डालना और परेशान करना प्रमुख कारण था। पुलिस ने...

लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक युवक द्वारा निजी स्कूल परिसर में एक शिक्षिका की हत्या करने और फिर खुदकुशी करने के मामले की शुरुआती जांच में वारदात के पीछे हमलावर का शिक्षिका पर शादी के लिए दबाव डालना और परेशान करना प्रमुख कारण था। पुलिस ने यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग ने मंगलवार को बताया कि मृत शिक्षिका निशात फातिमा (26) के भाई शादाब अख्तर की शिकायत पर हमलावर सऊद अंसारी (28) और उसके माता-पिता के खिलाफ सोमवार को ही सदर कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं-- 103(1) (हत्या) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।



उन्होंने बताया कि शिकायत के अनुसार अंसारी फातिमा पर शादी करने का दबाव बनाते हुए उसे परेशान कर रहा था और उस पर उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने का दबाव डाल रहा था। गर्ग ने बताया कि फातिमा के परिवार ने अंसारी को समझाया था और उसके माता-पिता से बात करके उसे रोकने के लिए कहा था लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है तथा जांच आगे बढ़ने पर और तथ्य सामने आएंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोमवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे शहर के 'चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल' में अंसारी कथित तौर पर एक बैग में दो देसी पिस्तौल रखकर स्कूल आया था।



सीसीटीवी फुटेज में अंसारी फातिमा का हाथ पकड़कर उसे पहली मंजिल की ओर ले जाते हुए दिख रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्कूल के एक गलियारे में फातिमा और अंसारी के बीच बहस हुई, जिसके बाद अंसारी ने फातिमा की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी भी मौत हो गयी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच जारी है और अंसारी के माता-पिता की भूमिका की भी जांच की जाएगी। गर्ग ने कहा कि इस घटना के बाद पुलिस स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी कर रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में बाहरी लोगों के अनाधिकृत प्रवेश को रोकने तथा विद्यार्थियों एवं कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

