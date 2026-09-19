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  • SP सांसद लक्ष्मीकांत के वाहन में तोड़फोड़ की वजह आई सामने, गणेश विसर्जन के दौरान गाड़ी पर हुआ था पथराव

SP सांसद लक्ष्मीकांत के वाहन में तोड़फोड़ की वजह आई सामने, गणेश विसर्जन के दौरान गाड़ी पर हुआ था पथराव

Edited By Ramkesh,Updated: 19 Sep, 2026 01:07 PM

reason behind the vandalism of sp mp laxmikant s vehicle revealed car was pelte

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के बखिरा थाना क्षेत्र में गणेश मूर्ति के विसर्जन की शोभायात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद की कार पर कथित तौर पर पथराव किया गया, जिससे वाहन का शीशा टूट गया। पुलिस ने शनिवार...

संत कबीर नगर: उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के बखिरा थाना क्षेत्र में गणेश मूर्ति के विसर्जन की शोभायात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद की कार पर कथित तौर पर पथराव किया गया, जिससे वाहन का शीशा टूट गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सांसद की शिकायत के अनुसार, यह घटना शुक्रवार रात बखिरा थाना क्षेत्र के अमरडोभा गांव के पास उस समय हुई, जब वह बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लौट रहे थे।

उसने बताया कि गणेश मूर्ति के विसर्जन की शोभायात्रा के दौरान तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से नाराज लोग अमरडोभा के पास सड़क किनारे धरना दे रहे थे और इन लोगों ने सांसद की गाड़ी को कथित तौर पर घेर लिया तथा उस पर पथराव किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर सांसद को वहां से सुरक्षित निकाला।

संत कबीर नगर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) संदीप कुमार मीणा ने बताया कि सांसद की ओर से शिकायत मिली है और पुलिस पथराव में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 
 

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