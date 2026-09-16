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  • फोन कर घर से बुलाया फिर चला दीं ताबड़तोड़ गोलियां: सपा नेता पवन यादव ह/त्याकांड का खुलासा, 3 शूटर अरेस्ट

फोन कर घर से बुलाया फिर चला दीं ताबड़तोड़ गोलियां: सपा नेता पवन यादव ह/त्याकांड का खुलासा, 3 शूटर अरेस्ट

Edited By Anil Kapoor,Updated: 16 Sep, 2026 11:41 AM

prayagraj news called them out of the house and then fired a volley of shots

प्रयागराज जिले के हंडिया में मंगलवार शाम समाजवादी पार्टी के युवा नेता और पूर्व प्रधान पवन यादव की दिनदहाड़े हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस...

Prayagraj News: प्रयागराज जिले के हंडिया में मंगलवार शाम समाजवादी पार्टी के युवा नेता और पूर्व प्रधान पवन यादव की दिनदहाड़े हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक और दोनों तमंचे भी बरामद कर लिए हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, डीसीपी गंगानगर जोन कुलदीप सिंह गुनावत के मुताबिक, पकड़े गए आरोपियों की पहचान लल्ला यादव, बृजेश यादव और निहाल अली के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया है कि वारदात के वक्त निहाल बाइक चला रहा था, बृजेश बीच में बैठा था और सबसे पीछे बैठे लल्ला यादव ने पवन यादव पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं।

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पुलिस की कड़ाई से हुई पूछताछ में मुख्य आरोपी लल्ला यादव ने कुबूल किया कि उसकी पवन यादव से पुरानी व्यक्तिगत दुश्मनी चल रही थी। इसी रंजिश का बदला लेने के लिए उसने ₹20,000 में 2 देशी तमंचे और कारतूस खरीदे थे। इसके बाद मौका देखते ही मंगलवार शाम पवन यादव को निशाना बना दिया।

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गौरतलब है कि मंगलवार शाम मुंगराव गांव निवासी सपा के जिला सचिव पवन यादव को किसी का फोन आया था, जिसके बाद वे घर से बाहर निकले थे। तभी बाइक सवार हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दीं। लहूलुहान हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मोर्चरी पर सपा नेताओं और समर्थकों का भारी जमावड़ा लग गया था। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों के इकबालिया बयान के आधार पर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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