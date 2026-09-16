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कार के बोनट पर लटकी रही महिला: टक्कर मारकर भागने वाला चालक की पुलिस ने ली खबर, दर्ज की FIR

Edited By Ramkesh,Updated: 16 Sep, 2026 07:16 PM

woman clung to car bonnet police take action against hit and run driver regist

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को एक महिला के चलती कार के बोनट से लटके होने और फिर कार के उसे टक्कर मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को एक महिला के चलती कार के बोनट से लटके होने और फिर कार के उसे टक्कर मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह घटना बुधवार सुबह करीब साढ़े छह बजे गोमतीनगर इलाके में जनेश्वर मिश्र पार्क के पास हुई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सफेद कुर्ता और काली सलवार पहने एक महिला सफेद रंग की एक कार के सामने खड़ी दिखाई देती है। कार के आगे बढ़ने पर वह उसके बोनट पर लटक जाती है और कार रोकने के लिए कहती है। कुछ दूर जाकर कार रुकती है, लेकिन चंद पलों बाद ही वह महिला को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाती है।

 

पुलिस उपायुक्त (पूर्वी क्षेत्र) लखनऊ दीक्षा शर्मा ने कहा कि पुलिस ने घटना का तुरंत संज्ञान लिया और मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया, ''महिला और मुख्य आरोपी पहले दोस्त थे, लेकिन कुछ समय से उनके बीच कुछ विवाद चल रहा था। आज सुबह भी उनके बीच विवाद हुआ था। आरोपी के साथ कार में उसका एक दोस्त भी मौजूद था और यह घटना तब हुई जब वे वहां से जा रहे थे।'' शर्मा ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद हत्या के प्रयास के आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान शाहनवाज के तौर पर हुई है, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच विवाद की असल वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, महिला की पहचान अनामिका के रूप में हुई है। पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने उसे कथित तौर पर अपना नाम 'यश ठाकुर' बताया था। हालांकि, पुलिस ने उसकी पहचान छिपाने के इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है। यह घटना गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइक चालक को कार से टक्कर मारे जाने की घटना के कुछ ही समय बाद हुई है। 
 

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