PM Modi ने उन्नाव सड़क हादसे पर जताया दुख, पीड़ितों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा देने का किया ऐलान

Unnao Road Accident: उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां पर एक स्लीपर बस और टैंकर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में दो महिलाओं और एक बच्चे सहित 18 लोगों की मौत हो गई। जबकि 19 लोग घायल हो गए। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा है। उन्होंने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की।



पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा है प्रशासनः PM मोदी

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी एक पोस्ट में मोदी ने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे।'' घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा है।''





The Prime Minister has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF for the next of kin of each deceased in the mishap in Unnao. The injured would be given Rs. 50,000. https://t.co/rZDoM9sqeY — PMO India (@PMOIndia) July 10, 2024