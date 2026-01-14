Main Menu

देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे अल्पसंख्यक समाज: केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू

Edited By Purnima Singh,Updated: 14 Jan, 2026 12:28 PM

minority community should ensure its participation in country says kiren rijiju

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने अल्पसंख्यक समाज से देश के विकास में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए मंगलवार को कहा कि इसके बिना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता .....

लखनऊ : केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने अल्पसंख्यक समाज से देश के विकास में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए मंगलवार को कहा कि इसके बिना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। रीजीजू ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा यहां आयोजित ‘अल्पसंख्यक स्नेह संवाद' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में नरेन्द्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार किसी भी समाज, जाति या वर्ग के साथ भेदभाव किए बिना सर्व समाज के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। 

उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को अलग-थलग रखकर विकसित भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘मैं नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में आप सभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि हूं। इसलिए मैं आप सभी से विशेष रूप से यह आग्रह करने आया हूं कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अपनी भागीदारी और जिम्मेदारी सुनिश्चित करें।'' उन्होंने कहा, ‘‘आप लोगों की भागीदारी के बिना विकसित भारत बनाने का प्रधानमंत्री का सपना पूरा नहीं हो पाएगा।'' 

रीजीजू ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज यदि संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से प्रयास करें तो भारत को सशक्त व विकसित बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संवाद कार्यक्रम में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन समाज के धर्मगुरुओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली और उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने भी संबोधित किया। 

