Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • शिक्षिका हत्याकांड के बाद अलर्ट प्रशासन, जिले के सभी स्कूलों की होगी सुरक्षा समीक्षा

शिक्षिका हत्याकांड के बाद अलर्ट प्रशासन, जिले के सभी स्कूलों की होगी सुरक्षा समीक्षा

Edited By Ramkesh,Updated: 24 Sep, 2026 08:25 PM

administration on alert following teacher s murder security review to be conduc

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक निजी स्कूल के परिसर में एक महिला शिक्षिका की गोली मारकर की गयी हत्या के बाद जिला प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों को सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर उसे मजबूत करने के निर्देश दिये हैं। जिलाधिकारी अंजनी कुमार...

लखीमपुर खीरी : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक निजी स्कूल के परिसर में एक महिला शिक्षिका की गोली मारकर की गयी हत्या के बाद जिला प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों को सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर उसे मजबूत करने के निर्देश दिये हैं। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग ने बुधवार को स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई।

सिंह ने कहा कि बच्चों और स्कूल कर्मचारियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने सुरक्षा में लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। पुलिस अधीक्षक ने स्कूलों के लिए 16 बिंदुओं वाली सुरक्षा जांच सूची जारी की जिसके तहत स्कूल समय में केवल एक प्रवेश द्वार खोलने, आगंतुकों का फोटो पहचान पत्र सहित विवरण दर्ज करने, तलाशी लेने और स्कूल बैग की औचक जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। सूची में दी गयी हिदायतों में स्कूलों में सशस्त्र सुरक्षा गार्ड तैनात करने, बच्चों को लेने आने वाले लोगों की पहचान पत्र देखने तथा चौबीसों घंटे सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करने तथा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वाले डीवीआर को सुरक्षित और बंद कमरे में रखने का भी निर्देश दिया गया है।

गर्ग ने बताया कि शिक्षकों, कर्मचारियों और स्कूल वाहन के कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराने के साथ ही स्कूलों में आपातकालीन अलार्म लगाने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि हेल्पलाइन नंबर 1098 और 112 तथा पॉक्सो संबंधी शिकायत की जानकारी भी प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करनी होगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रत्येक स्कूल का प्रबंधन एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जबकि पुलिस की ओर से प्रत्येक स्कूल के लिए बीट स्तर का एक अधिकारी नोडल अधिकारी होगा। उन्होंने बताया कि निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पुलिस अधिकारी नियमित रूप से स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने और छुट्टी के समय पुलिस गश्त भी बढ़ाई जाएगी।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!