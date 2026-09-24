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बरेली में नहीं हुआ था दंगा, प्रशासन ने जानबूझकर कराया लाठीचार्ज- अजय राय का दावा

Edited By Ramkesh,Updated: 24 Sep, 2026 03:54 PM

no riot took place in bareilly the administration deliberately ordered a lathi

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि बरेली में दंगा नहीं हुआ था और प्रशासन ने जानबूझकर लाठीचार्ज कराया। बुधवार रात बरेली पहुंचे राय ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें...

बरेली: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि बरेली में दंगा नहीं हुआ था और प्रशासन ने जानबूझकर लाठीचार्ज कराया। बुधवार रात बरेली पहुंचे राय ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हरसंभव कानूनी मदद का भरोसा दिया। मौलाना के परिजनों से मुलाकात के देर रात पत्रकारों से बातचीत में राय ने पिछले वर्ष 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल को लेकर सरकार और स्थानीय प्रशासन पर निशाना साधा। 

उन्होंने दावा किया कि बरेली में दंगा नहीं हुआ था और प्रशासन ने जानबूझकर लाठीचार्ज कराया था। घटना के बाद कई लोगों को जेल भेजा गया, जबकि कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बरेली को गंगा-जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है और यहां हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की परंपरा रही है। पार्टी मौलाना तौकीर रजा के परिवार के साथ खड़ी है और न्यायिक प्रक्रिया में मदद करेगी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि नोटबंदी, जीएसटी और चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने जो बातें उठाई थीं, वे सही साबित हुई हैं।

राय ने मौलाना तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा से मुलाकात कर जेल में बंद उनके पिता के स्वास्थ्य और जमानत प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस परिवार के साथ खड़ी है और कानूनी स्तर पर हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मौलाना तौकीर रजा 26 सितंबर, 2025 को बरेली में हुए बवाल से जुड़े मामलों में जेल में बंद हैं। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। 
 

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