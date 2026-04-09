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पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में युवती ने खाया जहरीला पदार्थ, मचा हड़कंप

Edited By Ramkesh,Updated: 09 Apr, 2026 07:36 PM

a young woman consumed a poisonous substance in the superintendent of police s o

जिले में कथित रूप से लंबे समय तक संबंध में रहने के बावजूद एक व्यक्ति द्वारा शादी करने से इनकार करने पर बृहस्पतिवार को एक युवती ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय परिसर में जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी।

देवरिया: जिले में कथित रूप से लंबे समय तक संबंध में रहने के बावजूद एक व्यक्ति द्वारा शादी करने से इनकार करने पर बृहस्पतिवार को एक युवती ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय परिसर में जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी।

 सूत्रों के मुताबिक, रामपुर कारखाना इलाके के एक युवक के साथ लंबे समय से संबंध में रह रही युवती (23) शादी की जिद कर रही थी लेकिन वह व्यक्ति विवाह का वादा करने के बावजूद लगभग एक साल से टाल-मटोल कर रहा था। युवती का आरोप है कि पुलिस से कई शिकायतें करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सूत्रों के अनुसार बृहस्पतिवार को एक बार फिर वह अपनी शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंची और परिसर में ही कीटनाशक खा लिया। सूत्रों के मुताबिक युवती की हालत बिगड़ने पर पुलिस कर्मियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि वह खतरे से बाहर है। रामपुर कारखाना के थाना प्रभारी अश्विन कुमार ने कहा,''युवती के पिता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे शादी के बहाने रिश्ते में फंसाया और बाद में विवाह करने इनकार कर दिया।'' थाना प्रभारी ने कहा कि मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही है।

 

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