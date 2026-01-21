'महिला दरोगा ने थाने में किया टॉर्चर, रिश्वत भी मांगी', वीडियो बनाकर युवक ने लगाए गंभीर आरोप, फिर खाया जहर...

Edited By Pooja Gill,Updated: 21 Jan, 2026 12:07 PM
बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक युवक ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इसके बाद उसने जहर खाकर जान देने का प्रयास किया...
बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक युवक ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इसके बाद उसने जहर खाकर जान देने का प्रयास किया। जहर खाने से उसकी हालत काफी गंभीर हो गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और मेरठ में उसका इलाज चल रहा है। डाॅक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर है। युवक ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
युवक ने लगाए ये गंभीर आरोप
जानकारी के मुताबिक, आत्महत्या की कोशिश करने वाले युवक का नाम फिरोज है। बताया जा रहा है कि जहर खाने से पहले युवक ने वीडियो बनाया था। जिसमें उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने उससे मारपीट की है। उसने कहा कि पुलिस ने उसे बेवजह थाने बुलाकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। यह भी आरोप लगाया कि एक मामले में निपटारा करने के नाम पर पुलिस उससे रिश्वत की मांग कर रही थी। युवक ने महिला दरोगा सीमा समेत थाने के अन्य पुलिसकर्मियों पर पैसे के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है।
जांच शुरू
युवक ने वीडियो बनाया और कहा कि उसके साथ थाने में मारपीट की गई है। उसने कहा कि मेरे साथ हुई मारपीट की घटना थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसकी जांच की जा सकती है। जहरीला पदार्थ खाने के बाद फिरोज की हालत बिगड़ गई, जिसके तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और संज्ञान में लेते हुए उच्चाधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है।अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।