ड्यूटी से लौटने के बाद DCP ऑफिस के ऊपर बने बैरक में फंदे से लटका मिला कांस्टेबल का शव, हत्या या सुसाइड? जांच कर रही पुलिस

ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर नॉलेज पार्क इलाके में 35 साल के शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ये शख्स फायर डिपार्टमेंट में फायरमैन के तौर पर काम करता था। उसने ड्यूटी से लौटने के बाद ये खौफनाक कदम उठाया है।

अब जानिए पूरा मामला

यह पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके का है। यहां पर संदीप कुमार (35 वर्ष) जो मूल रूप से बागपत जिले का रहने वाला था। वर्ष 2016 में वह फायर विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात हुआ था और हाल ही में ग्रेटर नोएडा में फायर कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उसने डीसीपी ऑफिस के ऊपर बने फायर विभाग के कार्यालय में बने बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब एक फायर कर्मी ने उसे ड्यूटी पर आने के लिए करीब 5:30 बजे फोन किया, तो उसने फोन नहीं उठाया। इसके बाद फायरकर्मी कमरे में पहुंचा, जहां कमरा अंदर से बंद था। जब अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई तो दरवाजा तोड़कर देखा गया। उसका शव पंखे से लटका देखकर सभी के होश उड़ गए।



नहीं मिला कोई नोट

बताया जा रहा है कि उसके शव के पास कोई भी नोट नहीं मिला। पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अन्य कर्मियों का कहना है कि संदीप अलग कमरे में रहता था और रात में ड्यूटी से वापस लौटा था। उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

