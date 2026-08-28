गोरखपुर को विकास की बड़ी सौगात, CM योगी 31 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को यहां बशारतपुर में नवनिर्मित 'कल्याण मंडपम' का उद्घाटन करेंगे और 130.73 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री गोरखपुर विकास प्राधिकरण...

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को यहां बशारतपुर में नवनिर्मित 'कल्याण मंडपम' का उद्घाटन करेंगे और 130.73 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) और नगर निगम की 69.99 करोड़ रुपये की लागत की 31 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे जबकि 47.15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 109 अन्य विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे।



उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के विधायक निधि से 3.10 करोड़ रुपये की लागत से जीडीए द्वारा निर्मित कल्याण मंडपम का इस्तेमाल निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों शादी, सगाई, मुंडन और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किफायती दर पर कर सकेंगे। राप्ती नगर वार्ड में 2,593 वर्ग मीटर में फैले इस दो मंजिला कल्याण मंडपम के भूतल पर 225 सीट वाला सभागार, रसोईघर,भंडार गृह, कार्यालय, चेंजिंग रूम और पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय हैं।



पहली मंजिल पर एक और सभागार और छह कमरे हैं, जिनमें शौचालय और ड्रेसिंग की सुविधा है। इस परिसर में फव्वारा, लॉन और पार्किंग की खास सुविधा भी है। अधिकारियों ने बताया कि शुरू की जाने वाली नागरिक परियोजनाओं में सड़क और नाली का निर्माण, पार्क का सौंदर्याकरण, स्ट्रीट-लाइट लगाना, नगर निगम कर्मचारियों के लिए आवास, जलापूर्ति में सुधार और जलभराव की समस्या से निपटने के उपाय शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान बाढ़ पंपिंग स्टेशन को मजबूत करने की 30.09 करोड़ रुपये की एक परियोजना और 39.90 करोड़ रुपये के पेयजल बुनियादी ढांचा कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे।

