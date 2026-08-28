रक्षाबंधन खुशियां मातम में बदली, सड़क हादसे में भाई-बहन की मौ/त, तीन अन्य घायल

मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में मासूम भाई-बहन की मौत हो गई, जबकि उनके माता-पिता और बड़े भाई समेत तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार रक्षाबंधन पर्व पर पुट्टी इब्राहिमपुर निवासी रेखा...

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में मासूम भाई-बहन की मौत हो गई, जबकि उनके माता-पिता और बड़े भाई समेत तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार रक्षाबंधन पर्व पर पुट्टी इब्राहिमपुर निवासी रेखा अपने पति कुलदीप के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने तीन बच्चों के साथ भाई को राखी बांधने जा रही थी।



जानसठ के थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) विनोद कुमार ने बताया कि पानीपत-खटीमा राजमार्ग पर कवाल गांव के पास कुलदीप की मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई, जिससे दो बच्चों की मौत हो गई और परिवार के तीन सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान रेखा के चार वर्षीय बेटे अभि और तीन वर्षीय बेटी दीपिका के रूप में हुई है, जबकि घायलों में कुलदीप और रेखा तथा उनका बड़ा बेटा छह वर्षीय कुलबीर शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

