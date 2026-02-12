"इंस्टा पर महंगी बाइक देखकर फिदा हुई 15 साल की लड़की, टेडी डे पर 70 किमी दूर भागी – पुलिस ने रात में बरामद किया!"

Main Menu

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ एक किशोर प्रेम प्रसंग अचानक पुलिस केस में बदल गया। गोरखनाथ थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय लड़की घर से लापता हो गई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ एक किशोर प्रेम प्रसंग अचानक पुलिस केस में बदल गया। गोरखनाथ थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय लड़की घर से लापता हो गई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कुछ ही घंटों में पुलिस ने सर्विलांस की मदद से लड़की, उसके छोटे भाई और 17 वर्षीय लड़के को बरामद कर लिया।

महंगी बाइकों की तस्वीरों से शुरू हुई बातचीत

जानकारी के मुताबिक, लड़की की पहचान इंस्टाग्राम पर एक लड़के से हुई। लड़के की प्रोफाइल पर महंगी बाइकों की तस्वीरें देखकर बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे करीबियों में बदल गई। परिवार को बिना बताए लड़की सिलाई सीखने के बहाने उससे मिलने लगी। बाद में पता चला कि लड़का किसी संपन्न परिवार से नहीं, बल्कि टाइल्स का काम करता है। इसके बावजूद दोनों पिछले करीब छह महीनों से संपर्क में थे।

‘Teddy Day’ पर बनी प्लानिंग

10 फरवरी 2026 को ‘टेडी डे’ के दिन लड़की ने घरवालों से कहा कि वह सिलाई क्लास जा रही है। वह अपने छोटे भाई को साथ लेकर गोरखपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर बस्ती जिले में प्रेमी से मिलने पहुंच गई।

शाम तक घर न लौटने पर परिवार ने कॉल किया, लेकिन मोबाइल बंद मिला। तलाश के दौरान देर शाम पिता के फोन पर एक कॉल आई, जिसमें कहा गया—“आकर अपनी बेटी और बेटे को ले जाओ।” इसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। घबराए परिजनों ने देर रात गोरखनाथ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

    पुलिस की तेज कार्रवाई, रात में ही बरामदगी

    मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने लड़की के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया। लोकेशन बस्ती जिले में ट्रेस हुई। पुलिस टीम तुरंत रवाना हुई और रात में ही लड़की, उसके भाई और नाबालिग प्रेमी को खोज निकाला। बुधवार सुबह तीनों को सुरक्षित गोरखपुर लाया गया और परिवार को सौंप दिया गया।

    क्या बोली लड़की?

    एसपी सिटी अभिनव त्यागी के अनुसार, पूछताछ में लड़की ने बताया कि वह और लड़का एक-दूसरे से प्यार करते हैं और भविष्य में शादी करना चाहते हैं। लड़की का बयान दर्ज किया गया है और मेडिकल जांच भी कराई गई है। पुलिस यह जांच कर रही है कि वह अपनी इच्छा से गई थी या किसी दबाव में। फिलहाल किसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन जांच जारी है।

