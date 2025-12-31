नए साल से पहले Zomato–Swiggy डिलीवरी पार्टनर्स की हड़ताल, जश्न पर संकट के बादल!

नए साल के जश्न से ठीक पहले देशभर में ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर निर्भर लोगों को झटका लग सकता है। ग़ाज़ियाबाद समेत कई शहरों में Zomato और Swiggy से जुड़े डिलीवरी पार्टनर्स ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है। ऐसे समय में जब लोग घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए नए...

गाजियाबाद: नए साल के जश्न से ठीक पहले देशभर में ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर निर्भर लोगों को झटका लग सकता है। ग़ाज़ियाबाद समेत कई शहरों में Zomato और Swiggy से जुड़े डिलीवरी पार्टनर्स ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है। ऐसे समय में जब लोग घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, यह हड़ताल उनकी योजनाओं पर सीधा असर डाल सकती है।



लंबे समय से कम भुगतान

हड़ताल पर बैठे डिलीवरी कर्मियों का कहना है कि वे लंबे समय से कम भुगतान, बढ़ते टारगेट और इंसेंटिव में लगातार कटौती जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनका आरोप है कि त्योहारों और पीक ऑर्डर के दौरान काम का दबाव कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन उसके अनुरूप पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। इसके अलावा काम के घंटे भी तय नहीं हैं, जिससे निजी जीवन और स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है।



लम्बे समय से बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे डिलीवरी पार्टनर्स

डिलीवरी पार्टनर्स ने यह भी बताया कि दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं और स्थायी पहचान जैसे बुनियादी अधिकारों की मांग वे लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन कंपनियों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कई कर्मियों ने दावा किया कि उन्होंने अपनी समस्याएं बार-बार कंपनी प्रबंधन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला।



हड़ताल किसी संगठन के बैनर तले नहीं,

खास बातचीत में खुद को टीम लीडर बताने वाले कुछ लोगों ने कहा कि यह हड़ताल किसी संगठन के बैनर तले नहीं, बल्कि कर्मियों की स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी आधिकारिक नेतृत्व का हिस्सा नहीं हैं।



ग्राहकों पर पड़ सकता है असर

नए साल के जश्न के बीच यह हड़ताल एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है—क्या डिजिटल सुविधाओं की चमक के पीछे काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स की मेहनत और समस्याएं अनदेखी की जा रही हैं? अगर जल्द समाधान नहीं निकला, तो इसका असर ग्राहकों के साथ-साथ कंपनियों की छवि पर भी पड़ सकता है।

