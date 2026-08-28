भाई की कलाई पर राखी बांधने निकली 21 वर्षीय बहन का मिला श/व, मचा हड़कंप

रक्षाबंधन मनाने के लिए गुरुग्राम से अपने गांव लौट रही एक दलित युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवती का शव शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।

UP: रक्षाबंधन मनाने के लिए गुरुग्राम से अपने गांव लौट रही एक दलित युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवती का शव शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।

पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि युवती के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शिकोहाबाद के थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) अनुज कुमार सिंह ने बताया कि नसीरपुर थाना क्षेत्र के गांव कुतुकपुर निवासी राकेश सिंह की बेटी आरती (21) गुरुग्राम (हरियाणा) के एक अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत थी।

परिजनों के अनुसार, वह रक्षाबंधन मनाने के लिए 26 अगस्त, बुधवार रात को गांव रवाना हुई थी। रात करीब आठ बजे फोन पर परिजनों से बातचीत में उसने बताया था कि वह शिकोहाबाद की विजेंद्र कॉलोनी निवासी एक युवक के साथ आ रही है। इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। इसी बीच पुलिस को शिकोहाबाद क्षेत्र में बृहस्पतिवार को एक युवती का शव मिलने की सूचना मिली। प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर पहचान कर परिजनों को सूचना दी गई।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। मृतका की बड़ी बहन ललिता ने यह भी आरोप लगाया कि आरती ने शिकोहाबाद पहुंचने पर बताया था कि रात होने के कारण वह प्रतापपुर चौराहे के पास रहने वाली अपनी सहेली के यहां रुक रही है। सुबह पुलिस से घटना की सूचना मिली, लेकिन उसके बाद से उसकी सहेली का पता नहीं चल पा रहा है। परिजनों ने उसकी सहेली की भूमिका पर भी संदेह जताया है।



