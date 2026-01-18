UP: इस रेलवे स्टेशन का बदलेगा नाम, डॉ. राम मनोहर लोहिया के नाम से मिलेगी नई पहचान

जिला मुख्यालय अकबरपुर में कई प्रमुख स्थानों के नाम बदलने की तैयारी है। नगर की पहचान और सौंदर्यीकरण को लेकर अकबरपुर नगरपालिका की बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। सभासदों और चेयरमैन की मौजूदगी में हुई इस बैठक में शहर...

अम्बेडकरनगर (कार्तिकेय द्विवेदी): जिला मुख्यालय अकबरपुर में कई प्रमुख स्थानों के नाम बदलने की तैयारी है। नगर की पहचान और सौंदर्यीकरण को लेकर अकबरपुर नगरपालिका की बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। सभासदों और चेयरमैन की मौजूदगी में हुई इस बैठक में शहर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लिए गए।



देश के महान नेताओं के नाम पर नामित करने का निर्णय

बोर्ड बैठक में तय किया गया कि डॉ. राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली को उनके नाम से नई पहचान दी जाएगी। इसी कड़ी में अकबरपुर नगर क्षेत्र को ‘लोहिया नगर’ के नाम से प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही नगर के प्रमुख स्थानों को देश के महान नेताओं के नाम पर नामित करने का निर्णय भी लिया गया। प्रस्ताव के अनुसार, संघतिया तिराहे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। वहीं अयोध्या रोड पर स्थित एक प्रमुख चौराहे को पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से विकसित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। इन नामकरणों से नगर को एक नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।



अकबरपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव

नगर विकास के तहत अकबरपुर रेलवे स्टेशन का नाम डॉ. राम मनोहर लोहिया के नाम पर किए जाने का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में पारित किया गया। इसके अलावा, नगर के 25 वार्डों में मिल्क पार्लर के रूप में दुकानें खोलने का प्रस्ताव भी मंजूरी के साथ पास हुआ,जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलने की संभावना है।नगरपालिका अध्यक्ष और सभासदों का कहना है कि ये प्रस्ताव न सिर्फ शहर की सुंदरता बढ़ाएंगे, बल्कि महान विभूतियों के योगदान को सम्मान देने का भी माध्यम बनेंगे। अब इन प्रस्तावों को शासन स्तर पर भेजा जाएगा, जहां से अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।