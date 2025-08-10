Main Menu

बाढ़ से संबंधित राहत व बचाव कार्यों के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जाए: सीएम योगी

Edited By Pooja Gill,Updated: 10 Aug, 2025 08:51 AM

preparations should be made on war footing

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ से संबंधित राहत व बचाव कार्यों के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए...

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ से संबंधित राहत व बचाव कार्यों के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोरखनाथ मंदिर परिसर में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने से पहले मुख्यमंत्री ने हाल ही में हुई बारिश के प्रभाव का आकलन करने के लिए गोरखपुर शहर और आसपास के जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। 

नदी के जल स्तर की निरंतर निगरानी जाएः योगी 
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में सिंचाई, लोक निर्माण विभाग और बिजली विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले बाढ़ नियंत्रण उपायों से जनता की कठिनाई में काफी कमी आई है, लेकिन कुछ इलाकों में संभावित बाढ़ के खतरों के लिए त्वरित और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "नदी के जल स्तर की निरंतर निगरानी, तटबंधों को सुरक्षित करना और प्रभावित लोगों का तत्काल पुनर्वास सुनिश्चित करना आवश्यक है।" उन्होंने नावों की पर्याप्त तैनाती, बाढ़ चौकियों, राहत केंद्रों और आश्रयों को सक्रिय करने और सभी जरूरतमंदों को समय पर राहत सामग्री की आपूर्ति करने का आह्वान किया। 

'बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की तुरंत मरम्मत करें'
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की तुरंत मरम्मत करने और चल रहे निर्माण स्थलों पर व्यवधान को कम करने के निर्देश दिए। शहरी और ग्रामीण बिजली आपूर्ति की समीक्षा करते हुए, उन्होंने निर्देश दिया कि बिजली कटौती को तुरंत ठीक किया जाए और राज्य मानकों के अनुरूप आपूर्ति बनाए रखी जाए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "जहां भी जल भराव की आशंका हो, वहां पंपिंग सेट तैयार होने चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि सभी जल निकासी प्रणालियां पूरी तरह से कार्यशील होनी चाहिए। उन्होंने शहर की हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। 

