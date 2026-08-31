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हरियाणवी गायक अंकित के पिता ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद, कहा अभी 'आधा इंसाफ' मिला

Edited By Ramkesh,Updated: 31 Aug, 2026 01:23 PM

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हरियाणवी गायक एवं यूट्यूबर अंकित बालियान के पिता सतबीर सिंह ने अपने बेटे की हत्या के मामले में दो संदिग्ध शूटर के मारे जाने का सोमवार को स्वागत किया, लेकिन बाकी आरोपियों के खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि परिवार को अभी केवल...

मुजफ्फरनगर/शामली: हरियाणवी गायक एवं यूट्यूबर अंकित बालियान के पिता सतबीर सिंह ने अपने बेटे की हत्या के मामले में दो संदिग्ध शूटर के मारे जाने का सोमवार को स्वागत किया, लेकिन बाकी आरोपियों के खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि परिवार को अभी केवल ''आधा इंसाफ'' मिला है। दो मुख्य शूटर्स के एनकाउंटर पर अंकित के पिता सतबीर बालियान ने कहा, "योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद, पुलिस का धन्यवाद। लेकिन ये धन्यवाद आधा है, हम चाहते हैं कि इस गैंग को उखाड़ फेंकना है। 2 अन्य आरोपियों का भी एनकाउंटर करना है।

एनकाउंटर पर पिता का रिएक्शन 
पुलिस के अनुसार, हरियाणवी गायक की हत्या में शामिल 50-50 हजार रुपये के इनामी दो शार्पशूटर मोहित और सुमित को पुलिस ने शामली जिले में सोमवार तड़के मुठभेड़ में मार गिराया। सतबीर सिंह ने इस मुठभेड़ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ''हम पुलिस की इस कार्रवाई के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हमें आधा इंसाफ मिला है और बाकी आधा इंसाफ भी जल्द मिलना चाहिए।'' उन्होंने बताया कि उन्हें सोमवार सुबह सूचना मिली कि उनके बेटे की हत्या में शामिल दो आरोपी मारे गए हैं। 

पुलिस की कार्रवाई पर पिता ने संतुष्ट 
सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ''हमें मिला इंसाफ आधा इसलिए है क्योंकि घटना में चार लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है और अभी आधे बाकी हैं। उन सबको भी मार देना चाहिए। तभी हमें पूरा इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनका परिवार पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट है, लेकिन बाकी आरोपियों के मारे जाने के बाद ही उसे पूरा इंसाफ मिलेगा। 

अंकित बालियान की 26 अगस्त हुई थी हत्या 
इससे पहले कई राजनीतिक और सामाजिक नेता बंती खेड़ा गांव में पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी रविवार को परिवार से मुलाकात की और मामले में कार्रवाई के लिए दो सितंबर तक की समय सीमा दी। अंकित बालियान की 26 अगस्त को हुई हत्या के मामले में अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। 

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