Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • साइबर ठगों ने बड़ी घटना को दिया अंजाम, विधायक पूजा पाल के खाते से 1.55 लाख रुपये उड़ाए

साइबर ठगों ने बड़ी घटना को दिया अंजाम, विधायक पूजा पाल के खाते से 1.55 लाख रुपये उड़ाए

Edited By Ramkesh,Updated: 19 Sep, 2026 05:54 PM

cyber fraudsters pull off major scam 1 55 lakh siphoned off from mla pooja p

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की चायल सीट से विधायक पूजा पाल ने फोनपे के माध्यम से अपने खाते से अनाधिकृत रूप से 1.55 लाख रुपये निकाले जाने के मामले में प्रयागराज के धूमनगंज थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की चायल सीट से विधायक पूजा पाल ने फोनपे के माध्यम से अपने खाते से अनाधिकृत रूप से 1.55 लाख रुपये निकाले जाने के मामले में प्रयागराज के धूमनगंज थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पूजा पाल ने थाना में दी तहरीर में आरोप लगाया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में उनके खाते से 22 अगस्त से 13 सितंबर, 2026 के बीच फोनपे के माध्यम से लगभग 1,55,000 रुपये अनाधिकृत रूप से निकाल लिए गए। विधायक ने आशंका जताई कि उनके आईफोन 17 को हैक करके इस घटना को अंजाम दिया गया। 

धूमनगंज थाना के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि विधायक पूजा पाल की तहरीर पर शुक्रवार को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 66डी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के गिरोह द्वारा पूजा पाल के पति और तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की कथित तौर पर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!