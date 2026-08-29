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अंकित बालियान हत्याकांड: चार शूटरों की पहचान, हरियाणा-दिल्ली में STF की दबिश जारी

Edited By Ramkesh,Updated: 29 Aug, 2026 02:12 PM

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शामली में हरियाणवी गायक एवं यूट्यूबर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) और स्थानीय पुलिस की टीम चार हमलावरों सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर ली है। जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी...

मुजफ्फरनगर: शामली में हरियाणवी गायक एवं यूट्यूबर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) और स्थानीय पुलिस की टीम चार हमलावरों सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर ली है। जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी हरियाणा के हिसार और रोहतक के रहने वाले हैं. पुलिस अब इनकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा और दिल्ली में लगातार दबिश दे रही है। 

सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश में पुलिस 
पुलिस सूत्रों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों के हरियाणा की ओर भागने के संकेत मिले हैं। शामली, गाजियाबाद के लोनी, दिल्ली और सोनीपत में कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में वारदात के बाद चार लोग दो मोटरसाइकिलों पर भागते देखे गए हैं। पुलिस इन फुटेज के आधार पर उनकी पहचान और गतिविधियों का पता लगाने में जुटी है। मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ शामली, बागपत और मेरठ की पुलिस टीम हरियाणा में डेरा डाले हुए हैं। इस बीच, खुद को गोगी गिरोह का सदस्य बताने वाले एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली है और पुलिस इस दावे की सत्यता की जांच कर रही है। बालियान के पिता सतवीर सिंह की शिकायत पर चार अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

पोस्टमार्टम में पांच गोली लगने की हुई थी  पुष्टि 
पुलिस के मुताबिक, बुधवार शाम करीब पौने सात बजे बालियान शामली कोतवाली क्षेत्र में जिम से बाहर निकल रहे थे, तभी दो मोटरसाइकिल पर सवार चार हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं। गंभीर रूप से घायल बालियान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में भी हमलावर गोली चलाने के बाद भागते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, पोस्टमार्टम में बालियान के शरीर में पांच गोलियां लगने की पुष्टि हुई है, जिनमें दो सिर में लगी थीं। 

एडीजी बोले- जल्द ही मामले का होगा खुलासा 
मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) भानु भास्कर ने कहा कि पुलिस को मामले में अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही उनका खुलासा किया जाएगा। शामली के बंतीखेड़ा गांव के निवासी बालियान पहले राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी थे। चोट लगने के बाद उन्होंने हरियाणवी संगीत की दुनिया में कदम रखा और 50 से अधिक गानों में गायक, गीतकार और संगीतकार के रूप में काम किया। बालियान के एक परिजन ने 'बताया कि पैरों में परेशानी के कारण कबड्डी छोड़ने के बाद अंकित ने 2022 में यूट्यूब चैनल शुरू किया था। अपने चैनल पर ''भरी कोर्ट में गोली मारेंगे'' जैसे गीतों से वह काफी लोकप्रिय हुए और बाद में हरियाणा के सोनीपत में रहने लगे। परिजन के मुताबिक, वह करीब आठ महीने पहले शामली स्थित अपने पैतृक गांव बंतीखेड़ा लौट आए थे। वह रोजाना जिम में कसरत करने जाते थे। परिजन ने बताया कि बालियान जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे। इलाके में उनके होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाए गए थे। 

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सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग 
हालांकि, उनका कोई ऐसा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं था, जिससे उन्हें जान का खतरा हो। बृहस्पतिवार को पैतृक गांव में अंकित का अंतिम संस्कार किया गया। समाजवादी पार्टी (सपा), कांग्रेस और भीम आर्मी ने हत्या की निंदा करते हुए प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश की आशंका को ध्यान में रखते हुए भी जांच की मांग की है। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री से हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करने और अपराधियों के नेटवर्क का पर्दाफाश करने की अपील की है। आजाद ने बृहस्पतिवार रात कहा कि शामली में हरियाणवी गायक अंकित बालियान की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या ''बेहद दुखद और चिंताजनक'' है। 

हरियाणा के गोगी गिरोह ने सोशल मीडिया पर हत्या की ली जिम्मेदारी 
उन्होंने कहा कि हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले एक गिरोह की ओर से सोशल मीडिया पर किया गया दावा ''बेहद गंभीर'' मामला है। परिजन ने बृहस्पतिवार को बताया था कि हरियाणा के गोगी गिरोह के एक गुर्गे ने सोशल मीडिया मंच 'इंस्टाग्राम' पर पोस्ट कर बालियान की हत्या की जिम्मेदारी ली है। हालांकि, इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश ने पत्रकारों से कहा कि आपराधिक गिरोह अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इस तरह के दावे करते हैं, लेकिन इस दावे की भी जांच जरूरी है। 

पत्नी ने आत्मदाह करने की दी धमकी 
हरियाणवी गायक और यूट्यूबर अंकित बालियान की पत्नी ने शुक्रवार को धमकी दी कि अगर पुलिस ने उनके पति के हत्यारों को चार दिन के भीतर गिरफ्तार नहीं किया तो वह आत्मदाह कर लेंगी। दिल्ली में शिक्षिका के रूप में कार्यरत सीमा ने कहा कि वह शामली के उपजिलाधिकारी कार्यालय या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर यह कदम उठाएंगी। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के बंटी खेड़ा गांव में संवाददाताओं से बातचीत में बालियान की पत्नी ने कहा कि वह पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं और अगर आरोपियों को चार दिन के भीतर गिरफ्तार नहीं किया गया तो उन्हें आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उनके बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। सीमा ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति ने पुलिस सुरक्षा मांगी थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। 

हत्या के पीछे के आपराधिक नेटवर्क
सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया गया है कि 2021 में दिल्ली की रोहिणी अदालत में गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या कर दी गई थी। बालियान के चर्चित गीत ''भरी कोर्ट में गोली मारेंगे'' को इस घटना से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आजाद ने कहा कि इस घटना ने संगठित गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करने के सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार से हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने, हत्या के पीछे के आपराधिक नेटवर्क का पर्दाफाश करने और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। 
 

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