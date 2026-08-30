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रिश्ता टूटने से नाराज युवक ने उठाया खौफनाक कदम, पूर्व मंगेतर और उसकी बहन पर फेंका तेजाब

Edited By Ramkesh,Updated: 30 Aug, 2026 03:24 PM

a young man upset over a broken relationship took a horrific step throwing ac

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के सिंभावली थाना क्षेत्र में कथित तौर पर रिश्ता टूटने से नाराज एक युवक ने अपनी पूर्व मंगेतर और उसकी बहन पर तेजाब फेंक दिया जिससे दोनों बहनें गंभीर रूप से झुलस गईं। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

हापुड़: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के सिंभावली थाना क्षेत्र में कथित तौर पर रिश्ता टूटने से नाराज एक युवक ने अपनी पूर्व मंगेतर और उसकी बहन पर तेजाब फेंक दिया जिससे दोनों बहनें गंभीर रूप से झुलस गईं। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। 

पुलिस ने बताया कि लड़कियों के पिता के अनुसार उनकी बेटी का रिश्ता हापुड़ की आवास विकास कॉलोनी निवासी हर्ष भाटी से तय हुआ था लेकिन बाद में पता चला कि युवक नशे का आदी है, तो परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया। परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया, '' शनिवार देर रात करीब दो बजे आरोपी तेजाब लेकर युवती के घर पहुंचा। 

दरवाजा खुलते ही उसने मंगेतर पर तेजाब फेंक दिया। बचाने आई उसकी बहन पर भी हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर परिजन जाग गए और भाग रहे आरोपी को पकड़ लिया।'' सूचना पर पहुंची सिंभावली पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और दोनों लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार हो रहा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) राहुल यादव ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। 
 

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