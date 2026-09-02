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  • एक वायरल वीडियो ने बदली रागिनी की जिंदगी, DM ने दिलाई ट्राई-साइकिल, मदद का दिया भरोसा

एक वायरल वीडियो ने बदली रागिनी की जिंदगी, DM ने दिलाई ट्राई-साइकिल, मदद का दिया भरोसा

Edited By Ramkesh,Updated: 02 Sep, 2026 07:35 PM

a viral changed ragini s life the district magistrate provided her with

उत्तर प्रदेश के बलिया में बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें एक दिव्यांग बेटी स्कूल जाने के लिए संघर्ष कर ही थी। वायरल वीडियो देखकर हर कोई उसकी मदद के लिए तैयार होग गया।

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया में बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें एक दिव्यांग बेटी स्कूल जाने के लिए संघर्ष कर ही थी। वायरल वीडियो देखकर हर कोई उसकी मदद के लिए तैयार होग गया। 

 

दरअसल, किसी हादसे में 7 साल की रागिनी का एक पैर फ्रैक्चर हो गया। परिवार गरीबी की वजह से इसका सही से इलाज नहीं करा पाया। जिस वजह से बेटे एक ही पैस से चल रही थी। बेटी एक ही पैर से चलकर स्कूल जाती थी। उसकी इस हिम्मत को देखकर लोग मदद के लिए आगे आए। इसी कड़ी में जिला अधिकारी ने मामले का संज्ञान लेकर तुरंत डॉक्टरों की टीम भेजी जांच के बाद उचित इलाज का भरोसा दिया। DM सहाब ने रागिनी की शिक्षा के साथ ही उसका घर व स्कूल को जाने वाली सड़क भी बनवाने की बात कहीं है। रागिनी खुश हैं बोलीं अब कुछ नहीं चाहिए। DM अंकल आए हैं कॉपी मिला है साइकिल मिला है टॉफी मिला है। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। 

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