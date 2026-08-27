यूपी में बुलडोजर वाली राजनीति को सबक सिखाएगी 'जेन जी' पीढ़ी : कांग्रेस

कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी वरुण चौधरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के युवा और 'जेन जी' स्कूलों की बदहाल स्थिति, शिक्षा की खराब हालत तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देख रहे हैं व आगामी विधानसभा में भाजपा की बुलडोजर वाली राजनीति...

दिल्ली: कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी वरुण चौधरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के युवा और 'जेन जी' स्कूलों की बदहाल स्थिति, शिक्षा की खराब हालत तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देख रहे हैं व आगामी विधानसभा में भाजपा की बुलडोजर वाली राजनीति को सबक सिखाएंगे।



चौधरी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ''झूठ का पिटारा'' अब बेनकाब हो चुका है तथा ये दोनों नेता युवाओं में बहुत अलोकप्रिय हो चुके हैं और राहुल गांधी 'जेन जी' एवं युवाओं के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं। कांग्रेस के लिए प्रयागराज क्षेत्र की 82 विधानसभा सीटों का प्रभार देख रहे चौधरी ने कहा, ''उत्तर प्रदेश के जेन जी और युवा स्कूलों की हालत देख रहे हैं, शिक्षा की हालत देख रहे हैं। वो यह भी देख रहे हैं कि कानून-व्यवस्था की स्थिति बदहाल है।



कांग्रेस नेता ने वाराणसी की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इसे क्योटो बनाने का वादा किया था, लेकिन इस बार बारिश में शहर की हालत सबने देख ली। चौधरी ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा।

