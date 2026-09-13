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2027 यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी BJP, कानपुर पहुंचे बीएल संतोष ने संगठन का लिया जायजा

Edited By Ramkesh,Updated: 13 Sep, 2026 03:35 PM

bjp is preparing for the 2027 up elections with bl santosh in kanpur to review

भाजपा महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष शनिवार को कानपुर पहुंचे। वह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे और निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। संतोष शाम को सिविल लाइंस के एक होटल...

कानपुर: भाजपा महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष शनिवार को कानपुर पहुंचे। वह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे और निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। संतोष शाम को सिविल लाइंस के एक होटल पहुंचे तथा कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के आठ ज़िलों के सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, ज़िला अध्यक्षों और ज़िला प्रभारियों के साथ बैठक की। बारह और 13 सितंबर को होने वाली बैठकों में संगठन की मज़बूती और बूथ-स्तर की तैयारियों पर ध्यान दिया जाएगा। 

संतोष मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। यह दौरा भाजपा के उत्तर प्रदेश कोर ग्रुप की लखनऊ में हुई बैठक के एक दिन बाद हो रहा है, जिसमें 2027 के चुनावों की तैयारियों और पार्टी के संगठनात्मक व शासन-संबंधी अभियानों पर चर्चा की गई थी। 

गौरतलब है कि मौजूदा यूपी विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को खत्म हो रहा है। ऐसे में भाजपा उत्तर प्रदेश में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनान की कोई कोशिश नहीं छोड़ना चाहती है, पार्टी संठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। 

ये भी पढ़ें:- ब्रिक्स सम्मेलन के घोषणापत्र पर मायावती की मुहर, बोलीं- ‘ब्रिक्स करेंसी’ साबित हो सकती है गेमचेंजर

 

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