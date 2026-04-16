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  • Prayagraj में ट्रैक पार करते वक्त काल बनी ट्रेन: पचदेवरा हाल्ट पर मची चीख-पुकार, 5 लोगों की कटकर दर्दनाक मौत

Prayagraj में ट्रैक पार करते वक्त काल बनी ट्रेन: पचदेवरा हाल्ट पर मची चीख-पुकार, 5 लोगों की कटकर दर्दनाक मौत

Edited By Anil Kapoor,Updated: 16 Apr, 2026 07:48 AM

five killed after being hit by a train in prayagraj

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के करछना क्षेत्र स्थित पचदेवरा हाल्ट पर बीते बुधवार देर शाम एक दर्दनाक हादसे में ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके...

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के करछना क्षेत्र स्थित पचदेवरा हाल्ट पर बीते बुधवार देर शाम एक दर्दनाक हादसे में ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। 

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बताया जा रहा है कि पचदेवरा हाल्ट पर कभी-कभी ट्रेन रुकती है। जब एक ट्रेन रुकी तो कुछ यात्री नीचे उतर गए। इसी दौरान दूसरी ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से पांच लोगों की मौके पर ही कटकर मौत हो गई। 

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सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे की टीम मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमाटर्म के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। हादसे के बाद कुछ समय के लिए रेल यातायात भी प्रभावित रहा।

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