Prayagraj में ट्रैक पार करते वक्त काल बनी ट्रेन: पचदेवरा हाल्ट पर मची चीख-पुकार, 5 लोगों की कटकर दर्दनाक मौत
Edited By Anil Kapoor,Updated: 16 Apr, 2026 07:48 AM
Prayagraj News: उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के करछना क्षेत्र स्थित पचदेवरा हाल्ट पर बीते बुधवार देर शाम एक दर्दनाक हादसे में ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके...
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