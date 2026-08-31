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  • नेपाल से नारायणी नदी में बहकर पहुंचे 11 शव की नहीं हो पाई पहचान,  गोरखपुर एम्स में रखा गया सुरक्षित

नेपाल से नारायणी नदी में बहकर पहुंचे 11 शव की नहीं हो पाई पहचान,  गोरखपुर एम्स में रखा गया सुरक्षित

Edited By Ramkesh,Updated: 31 Aug, 2026 08:19 PM

eleven bodies washed ashore in the narayani river from nepal remain unidentified

हाल में नेपाल में आई बाढ़ में नारायणी नदी में बहकर आए 11 अज्ञात शवों को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में सुरक्षित रखा गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार सभी शवों को 'एनाटॉमी' विभाग में रखा गया है तथा...

गोरखपुर: हाल में नेपाल में आई बाढ़ में नारायणी नदी में बहकर आए 11 अज्ञात शवों को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में सुरक्षित रखा गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार सभी शवों को 'एनाटॉमी' विभाग में रखा गया है तथा अधिकारी इन शवों की पहचान और आगे की प्रक्रियाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से निर्देश मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

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अधिकारियों के अनुसार शिनाख्त करने के लिए एम्स प्रत्येक शव का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। डाक्टरों के मुताबिक, कई शव बिना कपड़े के बरामद हुए हैं जिनसे उनकी पहचान करना चुनौतीपूर्ण है। संस्थान फॉरेंसिक जांच की भी मदद ले रहा है। 'एम्स' की निदेशक डॉक्टर विभा दत्ता ने कहा कि इन शवों को संरक्षित रखा गया है और ध्यानपूर्वक दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ''हम सरकार के निर्देशों के मुताबिक आगे की कार्यवाही करेंगे।

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अधिकारियों ने कहा कि नेपाल में अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या सोमवार को 903 पहुंच गई और करीब 4,250 लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि इस आपदा में मृतकों की संख्या 903 पहुंच गई है। अभी तक चितवन से 272 शव, नवलपारसी पूर्व से 207 शव, नवलपारसी पश्चिम से 151 शव और गोरखा जिले से 62 शव बरामद किए गए हैं। इसी तरह, नुवाकोट से 95 शव, धाडिंग से 55 शव, तानाहू से 37 शव और रसुवा से 24 शव बरामद किए गए हैं। प्राधिकरण ने कहा कि 4,247 लोग अब भी लापता हैं जिनमें 85 सुरक्षाकर्मी और 320 विदेशी नागरिक शामिल हैं। 

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