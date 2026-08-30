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रानी अवंती बाई लोधी को CM योगी ने किया नमन, बोले- आजादी का श्रेय कोई एक व्यक्ति या पार्टी नहीं ले सकती

Edited By Ramkesh,Updated: 30 Aug, 2026 08:23 PM

cm yogi paid tribute to rani avanti bai lodhi saying that no single person or

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना अवंती बाई लोधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रविवार को कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का श्रेय कोई एक व्यक्ति, पार्टी या क्षेत्र नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए पूरे भारत ने...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना अवंती बाई लोधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रविवार को कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का श्रेय कोई एक व्यक्ति, पार्टी या क्षेत्र नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए पूरे भारत ने एक स्वर और एक दिशा में संघर्ष किया, जिसके सामने ब्रिटिश सत्ता का सिंहासन भी डोल उठा था। मुख्यमंत्री ने यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में जिला लोधी क्षत्रिय राजपूत सभा, लखनऊ द्वारा वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी की लखनऊ में स्थापित प्रतिमा के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कही।

आदित्यनाथ ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बैरकपुर में मंगल पांडेय ने जो चिंगारी प्रज्वलित की थी, उसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने आगे बढ़ाया और मेरठ में धन सिंह गुर्जर ने नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि झांसी और ग्वालियर के बीच उस संघर्ष का नेतृत्व वीरांगना अवंती बाई लोधी ने मात्र 26 वर्ष की आयु में किया और वह देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख सेनानियों में शामिल थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरांगना अवंती बाई लोधी, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना ऊदा देवी और झलकारी बाई के बलिदान यह साबित करते हैं कि मातृशक्ति किसी से कम नहीं है। यदि महिलाओं को अवसर मिले तो वे जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व कर सकती हैं और नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती हैं।

आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने जिस प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) को समाप्त करने का काम किया था, उसे उनकी सरकार ने पुनर्गठित किया है। उन्होंने कहा कि पीएसी की 54 कंपनियों को फिर से सक्रिय किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने यह भी तय किया है कि पीएसी में बेटियां भी नेतृत्व करेंगी। इसके तहत तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन किया गया है, जिनमें एक लखनऊ, दूसरी गोरखपुर और तीसरी बदायूं में है।

उन्होंने बताया कि बदायूं में गठित महिला पीएसी बटालियन का नाम वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर रखा गया है और इसका काम अंतिम चरण में है। वहीं, लखनऊ की महिला पीएसी वाहिनी का नाम वीरांगना ऊदा देवी और गोरखपुर की महिला पीएसी वाहिनी का नाम वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर रखा गया है। आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने बताया कि 50 हजार बेटियों को महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर स्कूटी देने की योजना भी शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (जेपीएनआईसी) का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रदेश के खजाने से गया एक-एक पैसा वसूल कर वापस लाया जाएगा। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग लोधी समाज से जुड़े नेताओं और महापुरुषों का उल्लेख करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी हमला बोला।

आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के नाम पर समाज को बांटने वाले लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि तक नहीं दी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का आचरण महापुरुषों के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। इस समारोह को केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह और संदीप सिंह समेत कई प्रमुख नेताओं ने भी संबोधित किया। 
 

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