Viral Video: GF को सूटकेस में भरकर बॉयज हॉस्टल में लाया युवक, ऐसे खुला राज...

Viral Video: सोशल मीडिया पर अब आए दिन अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे है। ऐसी-ऐसी वीडियो सामने आ रही है, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह रहे है। लोग प्यार में कुछ भी कर रहे है। एक बार फिर ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल, एक BF ने अपनी GF को सूटकेस में ही पैक कर दिया और फिर उसे बॉयज होस्टल में ले आया। लेकिन, उसकी एक गलती से सारी प्लानिंग फेल हो गई। आगे वीडियो में देखिए कैसे उसका राज खुला...

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हर कोई इस वायरल वीडियो को देखकर अपनी प्रतिकिया दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये मामला हरियाणा के सोनीपत जिले का है। यहां के एक निजी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ये घटना हुई है। छात्र अपनी प्रेमिका को बॉयज होस्टल में ले जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि, उसकी एक गलती से सारी प्लानिंग फेल हो गई।

ऐसे खुला राज...

जानकारी के मुताबिक, जब वो सूटकेस को ले जा रहा था अचानक सूटकेस किसी चीज से टकरा गया और अंदर बैठी लड़की दर्द से चिल्ला उठी. उसकी आवाज सुनकर, हॉस्टल के सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आए और सूटकेस की जिप खोली। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला सुरक्षा गार्ड सूटकेस खोलती है और उसके अंदर बैठी युवती को भी दिखाती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते है। सूटकेस के अंदर बैठी जिंदा लड़की की सांस घुट सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा रिस्क लिया।

देखिए वीडियो...

एक्स पर 'Ghar Ke Kalesh'' नाम के यूजर ने ये वीडियो डाला है, जो तेजी से वायरल हो रहा है...

Guy tried Sneaking his Girlfriend into the Boys hostel in a Suitcase.. one Bump and she screamed from inside. guards Heard it and they got Caught, Op Jindal Uni

pic.twitter.com/xBkBTYymdt