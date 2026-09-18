'Akhilesh गांव के प्रधान भी नहीं बन पाएंगे, Rahul चराते गाय-भैंस'... UP के मंत्री का विवादित बयान

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी बयानबाजी तीखी हो गई है। राज्य सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने विरोधी दलों पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। अपने बयानों...

Aligarh News: उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी बयानबाजी तीखी हो गई है। राज्य सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने विरोधी दलों पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले मंत्री ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और शिवपाल यादव पर निजी और तीखे तंज कसे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अवतार से कर दी।

मिली जानकारी के मुताबिक, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए रघुराज सिंह ने दावा किया कि अखिलेश का खुद का कोई जनाधार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का सिंबल छोड़कर स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरें, तो वे गांव के प्रधान का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। सपा के अंदरूनी विवाद को हवा देते हुए उन्होंने शिवपाल यादव को लेकर कहा कि आज पार्टी में अखिलेश का एकछत्र अधिकार है। मंत्री के मुताबिक, अखिलेश ने शिवपाल को पहले लोहिया ट्रस्ट से बेदखल किया और जिस तरह के हालात हैं, आने वाले समय में वे उन्हें घर से भी बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि सपा अब पूरी तरह साफ हो चुकी है और पार्टी सिर्फ गोलगप्पे खाने की स्थिति में रह गई है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए मंत्री ने उनकी योग्यता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल और अखिलेश केवल अपनी राजनीतिक विरासत की बदौलत इस स्थान पर हैं। मंत्री ने टिप्पणी की कि अगर राहुल गांधी किसी सामान्य या गरीब परिवार में जन्मे होते, तो आज नेता बनने के बजाय कहीं गाय और भैंस चरा रहे होते। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता राहुल गांधी को खारिज कर चुकी है और उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा।

विपक्ष पर हमला बोलने के साथ ही मंत्री रघुराज सिंह ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि योगी सरकार अपने कार्यकाल में अब तक करीब 9.5 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दे चुकी है। श्रम विभाग और राज्य में स्थापित नई फैक्ट्रियों के जरिए लगभग 30 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों के दम पर उत्तर प्रदेश तेजी से उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी।

एक तरफ जहां मंत्री के निशाने पर विपक्ष रहा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में उन्होंने कसीदे पढ़े। रघुराज सिंह ने कहा कि एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना और भारत का डंका पूरी दुनिया में बजाना कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना कलियुग के अवतार से करते हुए कहा कि वे आज के युग में देश को सही दिशा देने का काम कर रहे हैं।