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UP में देर रात बड़ा प्रशासनिक धमाका: 10 सीनियर IAS अफसरों के बदले विभाग, पढ़ें पूरी लिस्ट

Edited By Anil Kapoor,Updated: 21 Sep, 2026 06:22 AM

lucknow news 10 senior ias officers transferred in up

उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार देर शाम को 10 वरिष्ठ भारतीय प्रशासिनक सेवा अधिकारियों के विभागों में फेरबदल करते हुए नई तैनाती और अतिरिक्त प्रभार सौंपे हैं। सरकार की ओर से जारी सूची के अनुसार, अमित कुमार घोष को अपर मुख्य सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार देर शाम को 10 वरिष्ठ भारतीय प्रशासिनक सेवा अधिकारियों के विभागों में फेरबदल करते हुए नई तैनाती और अतिरिक्त प्रभार सौंपे हैं। सरकार की ओर से जारी सूची के अनुसार, अमित कुमार घोष को अपर मुख्य सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा के पदों से हटाकर अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा बनाया गया है।

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वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमृत अभिजात को अपर मुख्य सचिव पर्यटन के वर्तमान पद के साथ संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य तथा परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। श्रीमती डी. हेकाली झिमोमी को प्रमुख सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के पद से हटाकर प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा बनाया गया है। महेंद्र प्रसाद अग्रवाल को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के पद से हटाकर प्रमुख सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, अनिल कुमार को प्रमुख सचिव पंचायती राज के पद से हटाकर प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद, प्रमुख सचिव उपभोक्ता मामले तथा आयुक्त खाद्य एवं रसद बनाया गया है।

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डॉ. एम.के.एस. सुंदरम को प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन तथा प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा के पदों से हटाकर प्रमुख सचिव कृषि, प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान तथा प्रमुख सचिव कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन बनाया गया है। रविंद्र को प्रमुख सचिव कृषि एवं निदेशक कृषि मंडी परिषद के पदों से हटाकर प्रमुख सचिव पंचायती राज बनाया गया है। अमित गुप्ता प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन के पद पर बने रहेंगे। उन्हें प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। खाद्य एवं रसद प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद को हटाकर प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अध्यक्ष पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन तथा अध्यक्ष राज्य विद्युत उत्पादन निगम की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

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